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    Вера Кекелия на «Голосі країни-7» впечатлила чувственным исполнением хита Ивасюка

    • Сьогодні, 12:36
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    Участница шоу из команды Сергея Бабкина спела песню «Запроси мене у сни»

    Одна из самых заметных конкурсанток шоу «Голос країни-7» Вера Кекелия во время полуфинала исполнила песню легендарного украинского композитора, автора «Червоної рути» Владимира Ивасюка.

    Вера исполнила песню «Запроси мене у сни», спустившись к зрителям в зал на огромном полумесяце. Девушка облачилась в длинное вечернее платье. Проникновенное чувственное исполнение украинской песни произвело фурор. Пение Веры оценили, как зрители, так и тренеры проекта. 

    В итоге, девушка прошла в суперфинал проекта.

     

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