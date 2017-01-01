Вера Кекелия на «Голосі країни-7» впечатлила чувственным исполнением хита Ивасюка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участница шоу из команды Сергея Бабкина спела песню «Запроси мене у сни»

Одна из самых заметных конкурсанток шоу «Голос країни-7» Вера Кекелия во время полуфинала исполнила песню легендарного украинского композитора, автора «Червоної рути» Владимира Ивасюка.

Вера исполнила песню «Запроси мене у сни», спустившись к зрителям в зал на огромном полумесяце. Девушка облачилась в длинное вечернее платье. Проникновенное чувственное исполнение украинской песни произвело фурор. Пение Веры оценили, как зрители, так и тренеры проекта.

В итоге, девушка прошла в суперфинал проекта.