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    Верка Сердючка, MELOVIN, Alyosha и другие украинские исполнители выступят пятого мая в Евроклубе

    • Сьогодні, 12:14
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    В пятницу, пятого мая, в конгрессно-выставочном центре «Парковый» пройдет OGAE Ukraine Party

    В Киеве открыта одна из главных официальных локаций Евровидения-2017. В ночь на второе мая, в Евроклубе состоялось официальная презентация, на которой выступили представители Украины 2017 года - рок-группа O. Torvald.

    Пятого мая, в клубе, который расположен в конгрессно-выставочном центре «Парковый», пройдет уже вторая масштабная вечеринка с украинскими исполнителями и фанатами международного песенного шоу. Как сообщают организаторы, главным гостем мероприятия станет популярная дива Евровидения Верка Сердючка и её не менее известная «мама».

    Для гостей также выступят: финалист национального отбора Евровидения-2017 MELOVIN, представитель Молдовы Эдуард Романюта, полуфиналист украинского отбора 2016 года Владислав Курасов, представительница Украины на Евровидении-2010 певица Alyosha и заслуженный артист Украины Андрей Князь.

    Начало мероприятия в 20:00. Начало afterparty в 23:00. Билеты заказать можно на официальном сайте Евроклуба.

    Напомним, что сегодня в центре Киева откроют Eurovision Village
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