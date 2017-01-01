Верка Сердючка, MELOVIN, Alyosha и другие украинские исполнители выступят пятого мая в Евроклубе

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В пятницу, пятого мая, в конгрессно-выставочном центре «Парковый» пройдет OGAE Ukraine Party

В Киеве открыта одна из главных официальных локаций Евровидения-2017. В ночь на второе мая, в Евроклубе состоялось официальная презентация, на которой выступили представители Украины 2017 года - рок-группа O. Torvald.

Пятого мая, в клубе, который расположен в конгрессно-выставочном центре «Парковый», пройдет уже вторая масштабная вечеринка с украинскими исполнителями и фанатами международного песенного шоу. Как сообщают организаторы, главным гостем мероприятия станет популярная дива Евровидения Верка Сердючка и её не менее известная «мама».

Для гостей также выступят: финалист национального отбора Евровидения-2017 MELOVIN, представитель Молдовы Эдуард Романюта, полуфиналист украинского отбора 2016 года Владислав Курасов, представительница Украины на Евровидении-2010 певица Alyosha и заслуженный артист Украины Андрей Князь.

Начало мероприятия в 20:00. Начало afterparty в 23:00. Билеты заказать можно на официальном сайте Евроклуба.