Верка Сердючка раскрыла секрет «Евровидения-2017»

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Верка Сердючка

Стало известно, за кого болеет Андрей Данилко

В ночь на субботу 6 мая в Киеве состоялась вечеринка в рамках песенного конкурса «Евровидение-2017». В частности, на сцену вышла Верка Сердючка с «мамой», которая не выступала с 2014 года.

Верка Сердючка призналась, за кого болеет в этом году - ее предпочтения совпали с прогнозами букмекеров - итальянца Франческо Габбана.

Об этом информирует «Глянець», сообщает «Главком».

В целом, говорит звезда, большинство песен очень однотипные и скучные, от которых только хочется спать.

«Мы с мамой болеем за итальянца, потому что эта песня будто не специально сделана для конкурса. Это просто песня, и человек с иронией, и я очень люблю итальянский язык, мне это напоминает детство - фестиваль Сан-Ремо. Мне очень хочется, чтобы он победил», - рассказала Сердючка.