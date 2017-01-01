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    Верка Сердючка раскрыла секрет «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 15:13
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    Верка Сердючка
    Верка Сердючка

    Стало известно, за кого болеет Андрей Данилко

    В ночь на субботу 6 мая в Киеве состоялась вечеринка в рамках песенного конкурса «Евровидение-2017». В частности, на сцену вышла Верка Сердючка с «мамой», которая не выступала с 2014 года.

    Верка Сердючка призналась, за кого болеет в этом году - ее предпочтения совпали с прогнозами букмекеров - итальянца Франческо Габбана.

    Об этом информирует «Глянець», сообщает «Главком».

    В целом, говорит звезда, большинство песен очень однотипные и скучные, от которых только хочется спать.

    «Мы с мамой болеем за итальянца, потому что эта песня будто не специально сделана для конкурса. Это просто песня, и человек с иронией, и я очень люблю итальянский язык, мне это напоминает детство - фестиваль Сан-Ремо. Мне очень хочется, чтобы он победил», - рассказала Сердючка.

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