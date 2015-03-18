Верка Сердючка уходит со сцены: Мы заканчиваем свою работу, я снимаю свою звезду

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Верка Сердючка собралась в прощальный тур

После того, как UA:Перший вырезал из телеэфира мини-фильм о Верке Сердючке, который должны были показать во время первого полуфинала «Евровидения», артистка ошарашила поклонников новостью об уходе со сцены.

«Мы не хотели участвовать ни в одном мероприятии, скажу честно. Но к нам просто подходят люди посреди улицы со словами: «Пожалуйста, вернитесь...скучно, политика. Люди хотят праздника», – рассказала певица.

Как известно, 4 последних года Сердючка не давала сольных концертов. Впрочем, признается, что на корпоративах пела. А сейчас решила вкладывать не только в себя, но и помогать устроиться в шоу-бизнесе своим землякам с Полтавщины – группе Mountain Breeze. Однако продюсером себя называть отказывается.

Верка Сердючка

Вместе с тем, артистка поразила заявлением: готовится к прощальному мировому туру.

«Я решила сделать мировой прощальный тур. Делать его мы будем с участием группы Mountain Breeze. В финале концерта этого прощального тура я сниму свою звезду и скажу: «Друзья, спасибо за это время, мы заканчиваем свою работу», – призналась Сердючка в программе «Зірковий шлях».