Ноги просятся в пляс

Главная певица страны выбрала самые праздничные песни

1. Rihanna — Work (Explicit) ft. Drake

Очень клевая песня, она поможет раскрепоститься даже закоренелым снобам, неуверенным в себе.

2. Frank Ocean — Nights



Очень понравился его последний альбом. Расслабляющая танцевальная песня.

3. Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You

Не представляю Новый год без этой песни. Богиня. Певица. Мэрайя.

4. Whitney Houston — Have Yourself A Merry Little Christmas

Have Yourself A Merry Little Christmas в исполнении гениальной Уитни! Лучшее, что может звучать на Новый год.

5.Mac Miller — Dang! (feat. Anderson Paak)

Очень атмосферная песня для поцелуев.

6. K. — Cigarettes After Sex

Супердепрессивные медляки на празднике — must have. Вот вам новинка — очень загадочные парни!

7. Bruno Mars — Perm

В принципе, Бруно Марс рассчитал все таким образом, чтоб на Новый год слушали только его сладенький танцевальный альбом. То и дело нас уносит по ссылкам то к Джеймсу Брауну, то к Backstreet Boys, то к Майклу Джексону. Вот вам песня для ваших ног!

8. Pharrell Williams — Crave

В ту же тематику и звучание — Фаррелл.

9. Marvin Gaye — What's Going On

Я не представляю ни одного праздника без него. One and only!

10. Carol Of The Bells

Это поет весь мир, и это родом из Украины! Большинство в этой музыке просто узнают саундтрек к фильму "Один дома".