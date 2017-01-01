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    Видеоклип Монатика «Выходной» представлен на престижном немецком фестивале

    • Сьогодні, 18:25
    • Розсилка

    Клип в сети набрал уже около 13 миллионов просмотров

    Видеоработа Дмитрия Монатика на сингл «Выходной», набравшая в youtube уже 13 миллионов просмотров, будет представлена в рамках «Серебряных показов» на одном из лучших фестивалей музыкальных видео Европы – Berlin Music Video Awards. 

    До того, как видеоклип попадает в серию показов, европейские критики просматривают сотни работ. И немногие из них будут удостоены чести быть показанными в рамках самого фестиваля. Видео Монатика на песню «Выходной» прошло несколько этапов, и было отмечено организаторами вне конкурсной программы. 

    Berlin Music Video Awards состоится в 20-х числах мая в Берлине. Фестиваль планирует посетить и команда, которая работала над созданием видео: режиссер Таню Муиньо, хореограф-постановщик Денис Стульников, оператор Никита Кузьменко. 


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