Видеоклип Монатика «Выходной» представлен на престижном немецком фестивале

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Клип в сети набрал уже около 13 миллионов просмотров

Видеоработа Дмитрия Монатика на сингл «Выходной», набравшая в youtube уже 13 миллионов просмотров, будет представлена в рамках «Серебряных показов» на одном из лучших фестивалей музыкальных видео Европы – Berlin Music Video Awards.

До того, как видеоклип попадает в серию показов, европейские критики просматривают сотни работ. И немногие из них будут удостоены чести быть показанными в рамках самого фестиваля. Видео Монатика на песню «Выходной» прошло несколько этапов, и было отмечено организаторами вне конкурсной программы.



Berlin Music Video Awards состоится в 20-х числах мая в Берлине. Фестиваль планирует посетить и команда, которая работала над созданием видео: режиссер Таню Муиньо, хореограф-постановщик Денис Стульников, оператор Никита Кузьменко.



