Вика из «НеАнгелов» готовится стать мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория из группы «НеАнгелы»

Певица призналась, что у нее проснулся материнский инстинкт, а потому все свои чувства отдает маленькой племяннице Лизе и готовится к появлению собственных детей.

«Ой, хочется уже, аж колется, так хочется (детей – ред.). Поэтому я сейчас чаще стараюсь проводить время с племянницей. У меня проснулся материнский инстинкт, хочется отдать побольше ласки. Но ничего, скоро будет, надеюсь, и мечты мои сбудутся», – рассказала Вика из «НеАнгелов» в программе «Зірковий шлях».

Вместе с тем, с детьми своей коллеги Славы Вика видится редко. По словам певицы, со Славой их больше связывает работа, чем личные отношения.

«Вы знаете, с детьми Славы не провожу время. Когда у нас бывают концерты, мы много времени находимся рядом, а когда возвращаемся в город, то наши дороги несколько расходятся, поскольку мы скучаем по нашим родным», – добавила певица.

Как сообщалось, певица встретила новую любовь на его же собственном Дне рождения сразу после разрыва с бывшим – Иваном Стрижаковым. По словам Вики, она и подумать не могла, что именинник станет ее парнем.

Напомним, с Иваном Стрижаковым Виктория рассталась из-за измены парня. По словам певицы, разрыв с экс-бойфрендом сильно повлиял на ее мировоззрение, и она стала иначе смотреть на мужчин.