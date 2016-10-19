Вика из «НеАнгелов» рассказала о новом бойфренде

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instagram.com/vikanablack Вика из «НеАнгелов»

Одна из солисток группы «НеАнгелы» рассказала подробности знакомства со своим новым бойфрендом.

Напомним, что не так давно сексапильная певица рассталась со своим парнем. Причиной стала измена мужчины. По словам Виктории разрыв с экс-бойфрендом сильно повлиял на ее мировоззрение, и она стала иначе смотреть на мужчин.

Но свято место пусто не бывает. Певица встретила новую любовь на его собственном Дне рождения сразу после разрыва с бывшим – Иваном Стрижаковым. По словам Вики, она и подумать не могла, что именинник станет ее парнем.

Поехала на ярмарку и купила себе козу.))) Публикация от ВИКТОРИЯ неАнгелы (@vikanablack) Апр 16 2017 в 7:33 PDT

«Это уникальная ситуация. Когда я сидела за столом, вообще не подозревала, что через полчаса у моего будущего парня будет день рождения. Я кричала «Горько!», даже пела ему «Happy birthday to you», однако не знала, кто он. Узнали друг друга мы позже, начали общаться. И на следующий день праздновали День рождения в кругу его лучших друзей, тогда я уже была в качестве девушки, хотя знакомы мы были только день. Такая судьба», – рассказала солистка группы «НеАнгелы» в программе «Зірковий шлях».