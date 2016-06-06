Вика из «НеАнгелов» рассказала о новом возлюбленном

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Солистка группы «НеАнгелы» Виктория призналась, как изменилась ее жизнь после расставания с возлюбленным.

Несколько месяцев назад участница группы «НеАнгелы» Виктория призналась поклонникам, что она рассталась со своим молодым человеком. Причиной стала измена мужчины. Но, хоть времени прошло после расставания не очень много, артистка отметила, что опять влюблена и рассказала более подробно о своем новом возлюбленном.

«Мужчина, с которым я сейчас нахожусь рядом, не любит ту светскую жизнь, ту «шумиху», в которой я живу. Он уважает мой мир, но сам предпочитает не выходить в свет и избегает камер. Он человек, который не хочет за счет меня стать известным. И скажу честно, мне это в нем очень нравится», — рассказала в программе «Зірковий шлях» участница группы «НеАнгелы»

По словам Виктории, разрыв с экс-бойфрендом сильно повлиял на ее мировоззрение, и она стала иначе смотреть на мужчин. Певица считает, что такой жизненный опыт закалил ее дух и помог стать внимательней к своим желаниям. Артистка отметила, что сейчас она счастлива, но выходить на публику вместе с любимым человеком пока еще не готова.