Виктор Павлик вошел в «Книгу рекордов Украины»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Review News Виктор Павлик

Популярный украинский певец Виктор Павлик получил почетный диплом «Книги рекордов Украины»

Виктор Павлик побил рекорд Украины и получил почетный диплом, как исполнитель с наибольшим количеством выпущенных дисков в течение 20 последних лет. За плечами у легенды украинской поп-музыки 51 музыкальная пластинка и в этом он обогнал всех своих конкурентов.

Диплом Павлику вручили на одном из столичных мероприятий, где музыкант сыграл несколько композиций, а позже опубликовал новость на своей страничке в соцсети.

«Сейчас мне 51 год и на моем счету 51 диск, надеюсь, через четыре года их будет 55. Во всяком случае, буду очень стараться. Хотя сейчас такое время, что диски не пользуются популярностью, как прежде. Их постепенно вытесняют цифровые носители. Но я все равно считаю, что диск — это визитная карточка артиста, то, что можно подержать в руках, подарить кому-то. Надеюсь, следующим будет диск с новой программой в сопровождении большого симфонического оркестра. Уже сейчас, вместе со своей молодой командой рокеров «Pavlik Over Drive», начинаю готовиться к юбилейному шоу во Дворце спорта», — поделился «ФАКТАМ» Виктор Павлик.

Напомним, что 25 июня 2016 года талантливому музыканту и преподавателю КНУКиИ было присвоено почетное звание народного артиста Украины.