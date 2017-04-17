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    Шоу-біз

    Виктория Бекхэм опубликовала трогательное поздравление дочки

    • Сьогодні, 17:19
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    17 апреля экс-солистка Spice Girls, дизайнер, посол доброй воли ООН и мать четверых детей - Виктория Бекхэм - отметила свое 43-летие.

    Семья, коллеги и друзья целый день поздравляли Викторию и признавались ей в любви. Но самое трогательное послание именинница получила от своей 5-летней дочери Харпер - малышка исполнила для мамы песню Happy Birthday To You. Виктория опубликовала трогательное видео на своей страничке в Instagram, за день оно набрало более 2 миллионов просмотров.

    Муж Виктории Дэвид Бекхэм тоже поздравил любимую в соцсети:

    «С днем рождения, удивительная мама, жена и друг. Мы тебя любим. У тебя сегодня прекрасный день!»

    I love u @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham

    Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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