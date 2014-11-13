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    Виктория Бекхэм стала офицером ордена Британской империи

    • Сьогодні, 12:31
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    Орден Британской империи — почетная награда, созданная королем Георгом V в 1917 году

    Вчера принц Уильям вручил в Букингемском дворце Виктории Бэкхем почетный орден Британской империи за вклад в развитие моды. Виктория занимается дизайном одежды уже 17 лет: сначала она сотрудничала с разными торговыми марками, а в 2009-м запустила авторский бренд Victoria Beckham Collection. Она не раз получала статус иконы стиля. Так что награда, кажется, заслуженная.

    «Быть сегодня в Букингемском дворце для меня большое удовольствие. Я горжусь тем, что я англичанка и могу с честью носить этот орден. Если вы о чем-то мечтаете и упорно трудитесь, все обязательно сбудется!» — сказала Бекхэм журналистам.

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    Виктория Бекхэм стала офицером ордена Британской империи
    Виктория Бекхэм стала офицером ордена Британской империи
    Виктория Бекхэм стала офицером ордена Британской империи
    Виктория Бекхэм стала офицером ордена Британской империи

    Отметим, что в феврале этого года такой же орден получил ее муж Дэвид Бекхэм за заслуги в спорте. Отметим, что орден Британской империи — почетная награда, созданная королем Георгом V в 1917-м, которая вручается за вклад в развитие страны.

    17 апреля Бекхэм исполнилось 43 года, неплохой подарок сделала ей королевская семья.

    Джерело: peopletalk.ru

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