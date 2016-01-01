Викторию Бекхэм наградят орденом Британской империи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Казалось бы, несколько лет назад Викторию Бекхэм знали как экс-участницу группы Spice Girls и жену знаменитого футболиста, однако за прошедшее время Виктория сумела самостоятельно выстроить настоящую модную империю – и теперь за свои заслуги в индустрии моды получит орден Британской империи.

Британские СМИ сообщают, что Виктория получит звание офицера Британской империи в 2017 году за вклад в развитие модной индустрии и благотворительную деятельность. Кстати, супруг Виктории, Дэвид Бекхэм, аналогичный орден получил еще 13 лет назад из рук королевы Елизаветы II.

Отметим, что Виктория Бекхэм не только активно развивает собственный модный бренд, несколько раз в год демонстрируя новые коллекции в рамках Недели моды в Нью-Йорке, но и является послом доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Джерело: popcornnews