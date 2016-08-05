Вин Дизель: Работь с актрисой Хеллен Миррен это наслаждение

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Голливудский актер рассказал о съемках на Кубе, работе с Шарлиз Терон и как Хелен Миррен попала в «Форсаж»

Этот бритоголовый вальяжный громила, некогда подрабатывающий вышибалой в ночном клубе, уверен, что «Форсаж» давно уже стал семейной сагой вроде «Клана Сопрано».

Поэтому на премьерный показ восьмого «Форсажа» на киноярмарке «Cinemacon» в Лас-Вегасе он приходит в футболке с надписью «У меня нет друзей, у меня есть семья». Сверкая лысиной и поигрывая мышцами, он вызывает на сцену развлекательного комплекса гостиницы «Сизарс пэлас» Дуэйна Джонсона, Курта Рассела и Шарлиз Терон. При этом не забывает упомянуть своего друга Пола Уокера, погибшего в автомобильной аварии в 2013 году. Дизель подчеркивает, что именно Пол когда-то сказал о том, что гарантирует франшизе «Форсаж» как минимум восемь фильмов. И Дизель ни за что не допустил бы, чтоб его друг ошибся.

Крестным отцом Вина Дизеля в большом кино стал Стивен Спилберг, пригласив его в свой фильм «Спасти рядового Райана». С того времени актер создал три запоминающихся образа – космического преступника Ричарда Риддика, спортсмена-экстремала Ксандера Кейджа и лихого автогонщика Доминика Торетто. Для парня, который начинал продавцом в телемагазине, более чем успешная карьера.

Как тебе удается, снимая уже восьмой фильм «Форсажа», не дать зрителям заскучать? Ведь, казалось бы, уже все грани сюжетов и характеров были продемонстрированы.

Да уж, после седьмого «Форсажа» стало очевидно, что придется идти на риск. Доминик должен был стать «плохим парнем», пусть даже ненадолго. И вначале идея придать моему герою «негативной ауры» звучала заманчиво. Но чем ближе мы подбирались к ее осуществлению, тем неуверенней я себя чувствовал. Столько лет мы твердили о братстве, поддержке друг друга, и вдруг такой разворот на 180 градусов! Мысль о том, что Доминик может хоть на время стать предателем, была просто невыносима. Но я понимал, что без жертвы с моей стороны никак не обойтись. И я горжусь, что нам удалось в очередной раз преодолеть новый рубеж и снять не просто достойный фильм, а лучший из всей франшизы!

И в очередной раз порадовать зрителей экзотическими локациями, такими как Куба, например. Это дань постепенно меняющимся в лучшую сторону кубинско-американским отношениям?

Я всегда серьезно относился к своей работе и старался как можно больше собрать информации о героях, образы которых мне предстояло сыграть. Поэтому перед съемками первого «Форсажа», получив роль Доминика Торетто, который по сценарию был владельцем кубинской винной лавки-бодеги, я решил, что мне просто необходимо побывать на Кубе. Это было в 2000 году, когда никакого потепления в отношениях между США и Кубой не было и в помине. Поэтому на границе атмосфера была не из легких, и я помню, как выезжая с Кубы, рассказывал всем офицерам, что я известный актер и что когда-нибудь обязательно приведу сюда большое кино. И вот, в прошлом году, наконец, сдержал свое обещание.

Да, гонки по Гаване получились «олд-скульными», под стать самому городу. Это ведь тоже неслучайно?

Более того, гонки в Гаване - это дань памяти Пола Уокера, который постоянно напоминал мне как продюсеру франшизы, о том, что нужно вставлять в киносюжет как можно больше сцен с автогонками. Поэтому тот факт, что Доминик и Летти приезжают на Кубу, чтобы провести там свой медовый месяц, дало нам возможность интегрировать в нить повествования гонки по Гаване в духе старой школы, наподобие тех, что можно увидеть в «Бунтаре без причины» или в «Американских граффити».

Вин Дизель и Пол Уокер

На Кубе происходит встреча Доминика с роковой блондинкой Сайфер, которую сыграла Шарлиз Терон. Это ведь была ваша первая совместная работа?

На самом деле мы должны были сниматься вместе еще в 2000 году в «Азартных играх». Это был единственный фильм, когда я наотрез отказался от роли, о чем, кстати, никогда не пожалел. С тех пор нам с Шарлиз никак не удавалось встретиться на съемочной площадке. Но когда наша встреча наконец состоялась, а это произошло на Кубе, то несмотря на то, что все предыдущие дни там стояла отличная погода, вдруг откуда не возьмись грянул сильный гром, сверкнула молния и началась необыкновенная гроза! Это был настоящий знак свыше! (смеется)

Кроме Шарлиз Терон в картине сыграла еще одна роковая блондинка - легендарная Хеллен Миррен. Как тебе удалось ее заполучить?

В это трудно поверить, но Хеллен Миррен в одном из своих интервью призналась, что она обожает Вин Дизеля. Да, так и сказала – люблю, говорит, его безумно и мечтаю сняться с ним в «Форсаже». Понятное дело, я ведь красавчик! (смеется) Конечно, журналисты сразу подхватили эту новость и разнесли по всему интернету. А потом мы встретились с Хеллен на одной из вечеринок. И вот передо мной оказывается очаровательная женщина, талантливейшая актриса, лауреат премии «Оскар», которая обнимает меня и говорит, что хоть я, наверное, и не знаю кто она такая, но она любит меня (смеется) и как это так, что я до сих пор не пригласил ее на съемки? И что прикажете мне делать в такой ситуации? Конечно, я срочно организовал рабочую встречу со сценаристом и режиссером картины у себя на вилле в Доминикане и не отпускал их оттуда неделю до тех пор, пока они не вставили в сюжет картины роль для Хеллен Миррен. И слава богу! Потому что благодаря ее героине сценарий картины только выиграл, не говоря уже о том, что работать с такой актрисой одно наслаждение.

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