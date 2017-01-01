Винник рассказал, как сохраняет свою идеальную форму
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Украинский певец Олег Винник рассказал, как проводит время в перерывах между концертами
Несмотря на плотный гастрольный график, украинский певец Олег Винник не забывает о своей физической форме. В туре артиста сопровождает фитнес-тренер, который следит за его рационом питания, разрабатывает и проводит ежедневный комплекс упражнений. В каждом новом городе несколько часов своего времени музыкант уделяет спорту: бегает, плавает в бассейне, тренируется в зале.
В частности, на гастролях в Николаеве, Винник посетил местный кроссфит-клуб, где его тут же заметили поклонники.
«Сегодня имели честь принимать в нашем зале Супер Гостя! Олег Винник не просто талантливый певец, композитор и автор песен, но еще и кроссфит-машина!», – подписали снимок с артистом тренеры фитнесс-клуба на своей страничке в Facebook.
Свободное время в туре певец посвящает велопрогулкам и знакомству с городами – посещению популярных туристических мест и достопримечательностей.
«Каждый город дышит своей неповторимой историй, и я очень рад возможности открывать для себя новые места», – делится впечатлениями Олег Винник.
Джерело: Viva