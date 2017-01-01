Винник заинтриговал: у певца есть дети?

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Олег Винник

Артист намекнул, что у него могут быть наследники

Украинский певец Олег Винник в интервью программе «Світське життя» намекнул на то, что является отцом нескольких детей.

В разговоре с телеведущим Юрием Горбуновым, который подменяет на проекте свою жену, телеведущую Катю Осадчую, Винник рассказал, что занимается спортом, поскольку считает, что это делает мужчину молодым. При этом Винник заметил, что форму показывать еще не время. На реплику Горбунова, что «еще не время, как и показать жену, детей, если они есть», Винник сказал, что детские сады он не будет показывать. «Но они есть?» – спросил Горбунов. Винник ответил, что несколько есть.

Отметим, что 31 июля Виннику исполнится 44 года. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее он пел в Германии в мюзиклах «Отверженные» и «Элизабет».

Напомним, что популярный артист Олег Винник рассказал о своих бурных студенческих годах. Он встречался сразу с четырьмя женщинами.

Джерело: ГОРДОН