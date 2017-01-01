Виола Дэвис стала первой в истории темнокожей актрисой с «Оскаром», «Эмми» и «Тони»

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Виола Дэвис получив «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в драме «Ограды» Дензела Вашингтона, установила своеобразное историческое достижение: Дэвис стала первой в истории темнокожей актрисой, которой удалось завоевать сразу три престижных награды – «Оскар», телевизионную премию «Эмми» и театральную премию «Тони».

Отметим, что у Вупи Голдберг, еще одной легендарной темнокожей актрисы Голливуда, тоже есть «Оскар», «Эмми», «Тони» и «Грэмми», - но в отличии от Виолы Дэвис, свою театральную премию Вупи Голдберг получила как продюсер, а не как актриса, пишет popcornnews.

Напомним нашим читателям, что сегодня ночью состоялась в США состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар-2017».

Американская академия кино назвала лучшие фильмы и вручила награды лучшим актерам, режиссерам и сценаристов 2017 года. «Скотч» внимательно следил за всем происходящим и собрал информацию о главных победителях престижной премии. Более подробно читайте в нашем материале «Оскар-2017»: кто получил главные награды американской киноакадемии.