Виталий Козловский женится на экс-участнице шоу «Холостяк»

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На одного звездного холостяка станет меньше

6 марта украинский певец Виталий Козловский отпраздновал свой 32-й день рождения. Во время празднования в кругу близких друзей, певец решил сделать предложение руки и сердца экс-участнице телевизионного шоу «Холостяк» Рамине с которой Виталий встречается длительное время. Правда, саму новость Виталий решил не афишировать, однако, его друзья не смогли сдержаться и оставить все в тайне.

Первой поздравила Козловского в соцсети его давняя подруга и популярная украинская актриса Ольга Сумская:

«Друже, це був історичний день! Тепер готуємося до вашого весілля з Раміною! Будьмо!»

Заручені Віталік і Раміна... Публикация от olgasumska (@olgasumska) Мар 6 2017 в 12:57 PST





Следующим, кто поделился радостной новостью стал Влад Дарвин.

Так же в сети появилось видео с места событий.