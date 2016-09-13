Виталий Козловский женится на экс-участнице шоу «Холостяк»
- Сьогодні, 23:16
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На одного звездного холостяка станет меньше
6 марта украинский певец Виталий Козловский отпраздновал свой 32-й день рождения. Во время празднования в кругу близких друзей, певец решил сделать предложение руки и сердца экс-участнице телевизионного шоу «Холостяк» Рамине с которой Виталий встречается длительное время. Правда, саму новость Виталий решил не афишировать, однако, его друзья не смогли сдержаться и оставить все в тайне.
Первой поздравила Козловского в соцсети его давняя подруга и популярная украинская актриса Ольга Сумская:
«Друже, це був історичний день! Тепер готуємося до вашого весілля з Раміною! Будьмо!»
Следующим, кто поделился радостной новостью стал Влад Дарвин.
Так же в сети появилось видео с места событий.