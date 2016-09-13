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    Шоу-біз

    Виталий Козловский женится на экс-участнице шоу «Холостяк»

    • Сьогодні, 23:16
    • Розсилка

    На одного звездного холостяка станет меньше

    6 марта украинский певец Виталий Козловский отпраздновал свой 32-й день рождения. Во время празднования в кругу близких друзей, певец решил сделать предложение руки и сердца экс-участнице телевизионного шоу «Холостяк» Рамине с которой Виталий встречается длительное время. Правда, саму новость Виталий решил не афишировать, однако, его друзья не смогли сдержаться и оставить все в тайне.

    Первой поздравила Козловского в соцсети его давняя подруга и популярная украинская актриса Ольга Сумская:

    «Друже, це був історичний день! Тепер готуємося до вашого весілля з Раміною! Будьмо!»

    Заручені Віталік і Раміна...

    Публикация от olgasumska (@olgasumska)


    Следующим, кто поделился радостной новостью стал Влад Дарвин.

    Так же в сети появилось видео с места событий.

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