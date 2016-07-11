Влад Сытник показал настоящие чувства в новом клипе на песню «Для тебе»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артист презентовал клип на украиноязычную композицию «Для тебе».

Новая видеоработа Влада показывает нежную и одновременно драматическую историю двух влюбленных, которые ради своих чувств готовы пройти сквозь непростые испытания. Особую романтическую атмосферу клип приобретает за счет использования тонких символов, при помощи которых режиссер еще раз подчеркивает: настоящая любовь невозможна без трудностей, но преодолев их, влюбленные пары обретают настоящее счастье.

По словам исполнителя, во время съемок ему приходилось мириться не только с бессонным графиком, усталостью и холодом, но и с травмами, которые буквально преследовали главных героев клипа. По сюжету, танцоры должны были танцевать на двери, что для них было непривычно, и, в результате, не обошлось без ссадин.



