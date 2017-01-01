Вместо «Евровидения»: Самойлова 9 мая выступила в оккупированном Крыму

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Юлия Самойлова на концерте в оккупированном Крыму

На концерте в оккупированном Севастополе певица исполнила ту же песню, с которой должна была ехать на конкурс

Российская претендентка на участие в «Евровидении-2017», которой так и не суждено было выступить в музыкальном первенстве, Юлия Самойлова в день первого полуфинала музыкального конкурса пела в оккупированном Крыму.

Отметим, именно из-за визитов полуострова СБУ запретила ей пересекать границу нашего государства. В результате длительных дискуссий и отклоненных предложений Россия не принимала участия в музыкальном первенстве.

Во вторник, 9 мая, как и планировала, Самойлова приняла участие в концерте ко Дню Победы в оккупированном Севастополе. Она исполнила несколько песен, среди которых была и Flame Is Burning.

Именно с этой композицией Юлия хотела принять участие в музыкальном первенстве.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что РФ договорилась с вещательным союзом об участии Самойловой в «Евровидении-2018». Впрочем, официального подтверждения тому не было.