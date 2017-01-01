Вместо Русланы на «Евровидении» должна была выступить Леди Гага

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Мировая звезда давала согласие на приезд в Киев, но вместо нее выбрали победительницу «Евровидения 2004»

Хедлайнером «Евровидения 2017», которое прошло в первой половине мая в Киеве, должна была стать американская певица Леди Гага. Об этом Karabas Live сообщил Игорь Тарнопольский, продюсер певицы Джамалы.

По словам Тарнопольского, ему сообщил об этом Стюарт Барлоу, шоу-продюсер «Евровидения 2017», отстраненный от работы над конкурсом примерно за месяц до его проведения — в апреле этого года.

«Леди Гага давала согласие выступить на «Евровидении 2017». Чтобы обеспечить ее приезд и райдер, нужно было от 100 до 200 тыс. долларов. Я знаю об этом от Стюарта Барлоу. Леди Гага должна была выступать в Киеве бесплатно (как Тимберлейк в прошлом году в Стокгольме), надо было просто обеспечить райдер», — рассказал Karabas Live Тарнопольский.

«Почему бесплатно? Потому что выступление на «Евровидении» — это отличное промо, выход на громадную аудиторию. Это была возможность показать в Украине ее эксклюзивный номер. Но на Леди Гагу не нашлось 200 тысяч в бюджете из 30 миллионов евро. Роль приглашенной звезды отдали Руслане», — добавил продюсер Джамалы.

Напомним, что традиция приглашать на «Евровидение» звездного хедлайнера существует с прошлого года. В 2016-м Джастин Тимберлейк во время Гранд-финала конкурса презентовал свою новую песню «Can’t Stop The Feeling».

4 мая 2017 года было объявлено, что хедлайнером «Евровидения 2017» в Киеве станет Руслана. На финальном концерте 13 мая она представила новую песню «It’s Magical».