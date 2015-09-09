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    Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс потеряла ребенка

    • 26 Грудня, 07:11
    • Розсилка

    Печальные новости от британской королевской семьи: старшая внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа, 35-летняя Зара Филлипс потеряла ребенка.

     Весной следующего года, она и ее муж, 38-летний профессиональный регбист Майк Тиндалл, собирались во второй раз стать родителями, однако за несколько дней до католического рождества у Зары случился выкидыш.

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    Эту информацию журналистам сообщил представитель пары.

    Джерело: Hello!

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