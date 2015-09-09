Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс потеряла ребенка

«К большому сожалению, Зара и Майк Тиндалл потеряли своего ребенка. В это непростое время мы убедительно просим всех уважать их право на личную жизнь», – сказал публицист.

Зара Филлипс и Майк Тиндалл познакомились в 2003 году на Кубке мира по регби в Австралии – там их представил друг другу двоюродный брат Зары, принц Гарри. Влюбленные обручились семь лет спустя, 21 декабря 2010 года, а 30 июля 2011-го поженились. Тогда Зара решила оставить свою девичью фамилию из-за профессиональной карьеры в конном спорте. 17 января 2014 года у пары родился первенец – дочь Мия Грейс Тиндолл. Об ожидании первенца Зара и Майк сообщили в конце ноября.

Майк Тиндалл с дочерью Мией Грейс