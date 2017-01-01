Во время концерта Познер признался в употреблении наркотиков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во время своего недавнего вступления в Воронеже Владимир Познер решил поговорить со зрителями о наркотиках и своем к ним отношении.

«Я совсем по‑другому стал слышать музыку, когда я покурил. И еще у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если не любишь, то тоже сильнее… У меня это так было. Однажды попытался даже вырастить — зерна из Калифорнии посадил на даче. Сказал всем, что это салат. Я терпеть не могу копаться в земле. А тут приезжал, поливал все. Стали расти такие, знаете, чахлые длинные штучки», — сказал Познер.

Кроме того, телеведущий заявил, что он выступает за легализацию наркотиков:

«Они существуют в таком виде, потому что приносят гигантские деньги, сопоставимые с торговлей оружием! Пока все это так, люди рискуют жизнью и будут это делать! Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно. Вы же знаете про сухой закон».