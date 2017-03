Во время концерта Златы Огневич фанат на сцене сделал предложение своей девушке

Розсилка ВІДПРАВИТИ

За последние четыре месяца артистка сумела дать два концерта с шоу-программой «Моя історія» на главной концертной площадке страны.

Злата Огневич по многочисленным просьбам поклонников не только из Украины, но и из стран Европы, решила отыграть второй сольный концерт «на бис».

Полугодичная подготовка к первому сольнику во Дворце «Украина» не прошла зря - меломаны просили повторить праздник музыки из уст Златы при участии Freedom-ballet.

28 марта концерт состоялся в обновленном весеннем формате.

Впервые со сцены Злата Огневич презентовала свой новый летний хит под названием «Танцювати».

Несмотря на то, что зрители впервые слышали эту песню, уже со второго припева начали подпевать.

Помимо музыкальных новинок, после известной песни из репертуара артистки – «Ангелы», на сцену вышел поклонник Златы и при всем четырехтысячном зале предложил выйти замуж своей девушке. Романтический момент зрители встретили бурей оваций.

«Если любовь приходит к нам в жизнь, мы не должны отталкивать ее! Нам нужно дорожить ею и быть открытыми к этому великому чувству», - произнесла Злата Огневич, растрогавшись от предложения руки и сердца на ее шоу.

Стоит отметить, концерт певицы был насыщен многими романтическими моментами.

Перед некоторыми песнями Злата рассказывала о своих переживаниях, а перед хитом «Pray for Ukraine» она поблагодарила тех, кто защищает Украину, а также те компании, которые трудоустраивают мужчин, прошедших АТО. К слову, в зале тоже присутствовало немало военных.

Гостями на концерте Златы Огневич были группы: Kadnay c треком «Freedom in my mind», коллектив «Скрябін» и Евгений Толочный в дуэте со Златой и песней «Водавогонь», а также трио Gypsy Lyre, с которыми артистка в стиле фламенко исполнила композицию «Мила моя».