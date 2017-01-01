Вокалисту ирландской группы U2 Боно - 57

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Боно

Уже долгие годы Боно является одним из главных раздражителей — как для меломанов, так и для тех, кто с сомнением относится к бесконечным благотворительным активностям ирландца

10 мая исполняется 57 лет Полу Хьюсону — вокалисту ирландской группы U2, которого большая часть населения земного шара знает под именем Боно.

За более чем 40 лет существования U2 под влиянием своего неугомонного лидера ныряли из аскетичного пост-панка в звонкий стадионный рок, а оттуда — в кризисные постмодернистские эксперименты.

Уже долгие годы Боно является одним из главных раздражителей — как для меломанов, так и для тех, кто с сомнением относится к бесконечным благотворительным активностям ирландца.

В интервью Хьюсон неоднократно заявлял, что прежде всего Боно достал его самого, но он не может уйти, не оставив достойных преемников для короны и трона главного рок-сумасброда в мире.

Джерело: Газета.Ру