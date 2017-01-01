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    Вокалисту ирландской группы U2 Боно - 57

    • Сьогодні, 17:55
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    Боно
    Боно

    Уже долгие годы Боно является одним из главных раздражителей — как для меломанов, так и для тех, кто с сомнением относится к бесконечным благотворительным активностям ирландца

    10 мая исполняется 57 лет Полу Хьюсону — вокалисту ирландской группы U2, которого большая часть населения земного шара знает под именем Боно.

    За более чем 40 лет существования U2 под влиянием своего неугомонного лидера ныряли из аскетичного пост-панка в звонкий стадионный рок, а оттуда — в кризисные постмодернистские эксперименты.

    Уже долгие годы Боно является одним из главных раздражителей — как для меломанов, так и для тех, кто с сомнением относится к бесконечным благотворительным активностям ирландца.

    В интервью Хьюсон неоднократно заявлял, что прежде всего Боно достал его самого, но он не может уйти, не оставив достойных преемников для короны и трона главного рок-сумасброда в мире.

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    Боно, известный также как Пол Хьюсон Дэвид. 1981 год
    Джордж Майкл, концертный промоутер Харви Голдсмит, Боно, Пол Маккартни и Фредди Меркьюри выступают на благотворительном концерте, 1985 год
    Боно и Стинг во время пресс-конференции. 1986 год
    Боно на развалинах библиотеки в Сараево, 1995 год
    Боно радует поклонников выступлением на Silverdome в городе Понтиак, Мичиган. 1997 год
    Боно, фронтмен ирландской рок-группы U2, выступает в Кельне
    Боно из U2 говорит по телефону с женой и позирует фотографам во время ежегодной церемонии вручения Грэмми в 2001 году
    Боно получил почетное членство в Гарвардском университете в Кембридже и очень весел. 2001 год
    Боно, солист рок-группы U2 во время дискуссии в рамках Всемирного экономического форума
    U2 вокалист Боно держит свою музыкальную награду, врученную британской топ-моделью Наоми Кэмпбелл во время церемонии вручения музыкальных наград NRJ в Каннах. 2005 год
    Боно кормит ребенка с ложечки в женской ВИЧ клинике в южноафриканском городе Соуэто
    Боно развлекает эфиопских детей больных ВИЧ в благотворительном хосписе Аддис-Абебе
    Боно рассказывает о своих усилиях в борьбе против СПИДа в Африке
    Члены ирландской рок-группы U2 распивают напитки во время футбольного матча. 2015 год
    Вокалисту ирландской группы U2 Боно - 57

    Джерело: Газета.Ру

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