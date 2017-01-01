Восемь малоизвестных фактов о Лучано Паваротти - одном из лучших теноров в истории



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лучано Паваротти – один из самых выдающихся оперных певцов XX века, который выступал на сцене более 40 лет.

В его репертуаре были десятки главных оперных партий и отдельные вокальные произведения.

Двери лучших оперных театров для него были всегда открыты: Ковент-Гардена, Ла Скала, Метрополитен-оперы и Штатсопер.

Он руководил мастер-классами во многих известных консерваториях мира. Мы публикуем самые интересные и малоизвестные факты о «Короле верхнего до».

Джерело: Культурология