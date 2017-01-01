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    Восемь малоизвестных фактов о Лучано Паваротти - одном из лучших теноров в истории

    • Сьогодні, 16:32
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    Лучано Паваротти – один из самых выдающихся оперных певцов XX века, который выступал на сцене более 40 лет.

     В его репертуаре были десятки главных оперных партий и отдельные вокальные произведения.

    Двери лучших оперных театров для него были всегда открыты: Ковент-Гардена, Ла Скала, Метрополитен-оперы и Штатсопер.

    Он руководил мастер-классами во многих известных консерваториях мира. Мы публикуем самые интересные и малоизвестные факты о «Короле верхнего до».

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    1. Он собрал $1,5 млн для беженцев В 2001 году Паваротти получил медаль Нансена от Верховного комиссара ООН по делам беженцев за его усилия по сбору средств для беженцев во всем мире. С помощью благотворительных концертов и волонтерской работы тенор заработал для этих целей более $ 1,5 млн - больше, чем любой другой человек в мире. Также он получил и другие награды за свою благотворительную деятельность, включая «Награду свободы Лондона» и премию Красного Креста за заслуги перед человечеством. Паваротти выступал на благотворительных концертах, чтобы собрать деньги для жертв таких трагедий, таких как землетрясение в декабре 1988 года, в результате которого погибло 25 000 людей на севере Армении. Он был близким другом Дианы, принцессы Уэльской, и вместе они собирали деньги для ликвидации противопехотных мин во всем мире. После войны в Боснии, он финансировал и создал музыкальный центр Паваротти в южной части города Мостар. За это его назвали почетным гражданином Сараево в 2006 году.
    2. Он назван «Королем отмен» Рост славы Паваротти не обошелся без трудностей. Он заработал репутацию «Короля отмен», поскольку у него была плохая привычка отменять свои выступления в последний момент. Это привело к плохим отношениям великого тенора с некоторыми операми. К примеру, в 1989 году с ним разорвала 15-летние отношения чикагская Лирик-опера, поскольку в течение восьми лет Паваротти отменил в этом месте 26 из 41 запланированных выступлений.
    3. Он почти отказался от пения Первые шесть лет обучения музыке не привели Паваротии ни к чему более серьезному, чем несколько концертов, которые все прошли в небольших городах, и за которые ему не заплатили ничего. Когда на его голосовых связках после «катастрофического» концерта в Ферраре образовался нарост, он решил отказаться от пения. К счастью для всех, нарост вскоре рассосался, иначе мир мог бы и не узнать о гении Паваротти.
    4. Он собирался стать футболистом После того, как он закончил школу, перед будущим певцом встала дилемма относительно выбора дальнейшей карьеры. Он был заинтересован в продолжении карьеры в качестве профессионального футболиста, но мать убедила Лучано стать учителем. Впоследствии он преподавал в начальной школе в течение двух лет, в ходе которых интерес к музыке наконец перевесил все.
    5. Он дебютировал в качестве актера в 1982 году Оказывается, Паваротти снялся в фильме - в романтической комедии под названием «Да, Джорджо» (1982), которая получила негативные отзывы критиков. Также Паваротти можно увидеть в адаптации Жан-Пьера Поннеля оперы «Риголетто» для телевидения, выпущенной в том же году, или в более чем 20 живых оперных спектаклях, которые показывали на телевидении в период с 1978 по 1994 годы.
    6. У него были трудности с оркестровым партиям В 2002 году Паваротти разорвал отношения со своим менеджером Гербертом Бреслином. В 2004 году Бреслин издал книгу «Король и я», в которой сенсационно заявил о многих нюансах, связанных с певцом. К примеру, он утверждал, что Паваротти с трудом мог следовать партитуре, поскольку практически не понимал ее.
    7. Он выступил на Saturday Night Live 12 декабря 1998 года он стал первым (и до сих пор единственным) оперным певцом, который выступил на передаче Saturday Night Live, спев с Ванессой Л. Уильямс.
    8. Он женился на личном помощнике 13 декабря 2003 года Паваротти женился на своем бывшем личном помощнике, Николетте Мантовани, с которой у них уже была общая дочь Алиса.
    Восемь малоизвестных фактов о Лучано Паваротти - одном из лучших теноров в истории

    Джерело: Культурология

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