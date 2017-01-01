Вот это поворот: Белла Хадид рассказала о воровстве сестры

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Белла и Джиджи Хадид

Белла Хадид славится своим молчаливым характером: кажется, модель предпочитает больше слушать, нежели говорить.

Однако, во время недавней презентации новой рекламной кампании Dior в универмаге Selfridges Белла разоткровенничалась и поделилась интересными подробностями своей жизни с прессой.

Представители издания Daily Mail атаковали модель расспросами о характере взаимоотношений с сестрой Джиджи. На что Белла заметила, что сестра для нее — лучший друг! «Сейчас я прохожу через все то, через что уже прошла она. Если мне трудно, я просто звоню ей, и она снова возвращает меня к жизни. Она — мой лучший друг и я безумно ее люблю!» — заявила модель.

Как оказалось, даже вкусы у девушек абсолютно идентичные: «Мы постоянно делимся друг с другом одеждой и обувью. Иногда я прихожу к ней и вижу мою одежду, которую точно не давала ей. Но она до самой смерти будет отрицать, что просто стащила у меня понравившуюся вещь!».

Джерело: graziamagazine.ru