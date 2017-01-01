Возлюбленная нардепа Лещенко готова стать матерью приемного ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

DJ Nastia призналась, что хочет троих детей.

Анастасия Топольская рассказала, что уже готова родить ребенка от народного депутата Сергея Лещенко. Более того, популярная диджей добавила, что третьего ребенка она думает усыновить.

Также звезда украинских и зарубежных танцполов, уточнила, что после рождения ребенка хотела бы взять паузу в карьере. По словам Топольской, пауза поможет ей восстановить творческий потенциал.

«Затем нужно начать с нуля. Должен быть чистой, чтобы делать что-то настоящее»,

– cказала Настя.