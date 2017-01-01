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    Возраст дает о себе знать: 58-летняя Мадонна показала опухшее лицо без макияжа

    • Сьогодні, 12:47
    • Розсилка
    Мадонна
    Мадонна

    Мадонна всегда любила эпатировать публику, даже несмотря на элегантный возраст: то певица выйдет в открытом наряде, то появится топлес на обложке, то станцует тверк в машине, а недавно звезда поделилась селфи, на котором запечатлена без макияжа.

     Во время подготовки к Met Gala Мадонна выложила снимки «до» и «после» работы стилистов: на первом фото певица запечатлена в домашнем и естественном виде, а на втором — с вечерним мейком и красивой укладкой.

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    И если с фото «после» все понятно, то вот селфи «до» вызвало у поклонников большие сомнения, пишет Grazia.

    По их мнению, на снимке Мадонна выглядит очень странно: уставшая, опухшая, — некоторые даже подумали, что звезда немного пьяна. Большинство подписчиков пришло к выводу, что Мадонне не стоит выкладывать подобные снимки и так открыто демонстрировать возрастные изменения.

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    Мадонна До и После работы стилистов

    Напомним, что недавно, СМИ облетела новость о том, что о поп-диве Мадонне снимут полнометражный фильм.
    Но сама Мадонна опровергла этот факт и  считает, что те, кто спекулируют на ее имени – шарлатаны.
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