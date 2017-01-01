Временные тату на веках: новый тренд в макияже глаз
- Сьогодні, 12:13
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Смотрится такой мейк-ап чрезвычайно эффектно
Среди бьютиголиков появился новый яркий тренд – временные тату на веках, которые позволят создать невероятный макияж глаз.
Надписи и различные изображения на веках, бесспорно, смотрятся невероятно эффектно, однако создать такой макияж может исключительно профессионал, при чем с задатками художника.
К тому же, рисунки на веках, созданные обычной косметикой, недолговечны – уже спустя очень непродолжительное время макияж, на создание которого понадобилось несколько часов, может стать не таким привлекательным.
Однако теперь есть решение – временные татуировки для век, которые помогут создать макияж твоей мечты. Известный визажист Джина Фрей сообщила о том, что, объединив силы со своими друзьями-татуировщиками они создали небольшую коллекцию временных татуировок для век, которые дополнят и разнообразят макияж глаз.
Джерело: beauty.ua