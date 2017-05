Розсилка ВІДПРАВИТИ

Евровидение в Украине

До начала долгожданного международного конкурса «Евровидение-2017» остался один день. Песни всех конкурсантов, которые выступят на сцене МВЦ в Киеве

Для участников завершился подготовительный этап их выступлений на главной сцене «Евровидения-2017» в Украине.

В этом году рекордное количество стран примет участие в «Евровидении». 42 страны смогут побороться за право проводить в следующем году популярный песенный конкурс на своей территории.

Полуфиналы в Международном выставочном центре пройдут уже 9 и 11 мая. Финал легендарного шоу пройдет 13 мая.

С заявленными песнями всех конкурсантов можно ознакомиться ниже.

Первый Полуфинал

Швеция – Робин Бенгтссон «I Can’t Go On»

Грузия - Тако Гачечиладзе «Keep the face»

Австралия – Исайа Файрберс «Don't Come Easy»

Албания – Линдита Халими «World»

Бельгия – Бланш «City lights»

Черногория – Славко Калезич «Space»

Финляндия – Норма Джон «Blackbird»

Азербайджан – Дихай «Skeletons»

Португалия – Сальвадор Собрал «Amar Pelos Dois»

Греция – Деми «This is love»

Польша – Касия Мос «Flashlight»

Молдова - SunStroke Projekt «Hey mamma»

Исландия – Свала «Paper»

Чехия – Мартина Барта «My turn»

Кипр – Овиг «Gravity»

Армения – Арцвик «Fly with me»

Словения – Омар Набер «On my way»

Латвия – Триана Парк «Line»

Второй Полуфинал

Сербия – Тияна Богичевич «In too deep»

Австрия – Натан Трент «Running on air»

Македония – Яна Бурческа «Dance alone»

Мальта – Клаудия Фаниелло «Breathlessly»

Румыния – Илинка и Алекс Флореа «Yodel it»

Нидерланды – O3GNE «Lights and shadows»

Венгрия – Йоци Папай «Origo»

Дания – Аня Ниссен «Where I am»

Ирландия – Брендан Мюррей «Dying to try»

Сан-Марино – Валентина Монетта и Джимми Вильсон «Spirit of the night»

Хорватия – Жак Худек «My friend»

Норвегия – Jowst и Александер Вальдманн «Grab the moment»

Швейцария – Тимебель «Apollo»

Белоруссия – Naviband «Historyja Majho Zyccia»

Болгария – Кристиан Костов «Beautiful mess»

Литва – Fusedmark «Rain of revolution»

Эстония – Койт Тооме и Лаура «Verona»

Израиль – Имри Зив «I feel alive»

Финал

Великобритания – Люси Джонс «Never give up on you»

Германия – Левина «Perfect life»

Испания – Манель Наварро «Do it for your lover»

Италия – Франческо Габбани «Occidentali's Karma»

Франция - Альма «Requiem»

Украина – O.Torvald «Time»