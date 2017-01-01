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    Шоу-біз

    Все хиты, которые прогремят в Киеве на «Евровидении-2017»

    • Сьогодні, 08:23
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    Евровидение в Украине
    Евровидение в Украине

    До начала долгожданного международного конкурса «Евровидение-2017» остался один день. Песни всех конкурсантов, которые выступят на сцене МВЦ в Киеве

    Для участников завершился подготовительный этап их выступлений на главной сцене «Евровидения-2017» в Украине.

    В этом году рекордное количество стран примет участие в «Евровидении». 42 страны смогут побороться за право проводить в следующем году популярный песенный конкурс на своей территории.

    Полуфиналы в Международном выставочном центре пройдут уже 9 и 11 мая. Финал легендарного шоу пройдет 13 мая.

    С заявленными песнями всех конкурсантов можно ознакомиться ниже.

    Первый Полуфинал

    Швеция – Робин Бенгтссон «I Can’t Go On»

    Грузия - Тако Гачечиладзе «Keep the face»

    Австралия – Исайа Файрберс «Don't Come Easy»

    Албания – Линдита Халими «World»

    Бельгия – Бланш «City lights»

    Черногория – Славко Калезич «Space»

    Финляндия – Норма Джон «Blackbird»

    Азербайджан – Дихай «Skeletons»

    Португалия – Сальвадор Собрал «Amar Pelos Dois»

    Греция – Деми «This is love»

    Польша – Касия Мос «Flashlight»

    Молдова - SunStroke Projekt «Hey mamma»

    Исландия – Свала «Paper»

    Чехия – Мартина Барта «My turn»

    Кипр – Овиг «Gravity»

    Армения – Арцвик «Fly with me»

    Словения – Омар Набер «On my way»

    Латвия – Триана Парк «Line»

    Второй Полуфинал

    Сербия – Тияна Богичевич «In too deep»

    Австрия – Натан Трент «Running on air»

    Македония – Яна Бурческа «Dance alone»

    Мальта – Клаудия Фаниелло «Breathlessly»

    Румыния – Илинка и Алекс Флореа «Yodel it»

    Нидерланды – O3GNE «Lights and shadows»

    Венгрия – Йоци Папай «Origo»

    Дания – Аня Ниссен «Where I am»

    Ирландия – Брендан Мюррей «Dying to try»

    Сан-Марино – Валентина Монетта и Джимми Вильсон «Spirit of the night»

    Хорватия – Жак Худек «My friend»

    Норвегия – Jowst и Александер Вальдманн «Grab the moment»

    Швейцария – Тимебель «Apollo»

    Белоруссия – Naviband «Historyja Majho Zyccia»

    Болгария – Кристиан Костов «Beautiful mess»

    Литва – Fusedmark «Rain of revolution»

    Эстония – Койт Тооме и Лаура «Verona»

    Израиль – Имри Зив «I feel alive»

    Финал

    Великобритания – Люси Джонс «Never give up on you»

    Германия – Левина «Perfect life»

    Испания – Манель Наварро «Do it for your lover»

    Италия – Франческо Габбани «Occidentali's Karma»

    Франция  - Альма «Requiem»

    Украина – O.Torvald «Time»

    Евровидение 2017
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