Все хиты, которые прогремят в Киеве на «Евровидении-2017»
- Сьогодні, 08:23
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Розсилка
До начала долгожданного международного конкурса «Евровидение-2017» остался один день. Песни всех конкурсантов, которые выступят на сцене МВЦ в Киеве
Для участников завершился подготовительный этап их выступлений на главной сцене «Евровидения-2017» в Украине.
В этом году рекордное количество стран примет участие в «Евровидении». 42 страны смогут побороться за право проводить в следующем году популярный песенный конкурс на своей территории.
Полуфиналы в Международном выставочном центре пройдут уже 9 и 11 мая. Финал легендарного шоу пройдет 13 мая.
С заявленными песнями всех конкурсантов можно ознакомиться ниже.
Первый Полуфинал
Швеция – Робин Бенгтссон «I Can’t Go On»
Грузия - Тако Гачечиладзе «Keep the face»
Австралия – Исайа Файрберс «Don't Come Easy»
Албания – Линдита Халими «World»
Бельгия – Бланш «City lights»
Черногория – Славко Калезич «Space»
Финляндия – Норма Джон «Blackbird»
Азербайджан – Дихай «Skeletons»
Португалия – Сальвадор Собрал «Amar Pelos Dois»
Греция – Деми «This is love»
Польша – Касия Мос «Flashlight»
Молдова - SunStroke Projekt «Hey mamma»
Исландия – Свала «Paper»
Чехия – Мартина Барта «My turn»
Кипр – Овиг «Gravity»
Армения – Арцвик «Fly with me»
Словения – Омар Набер «On my way»
Латвия – Триана Парк «Line»
Второй Полуфинал
Сербия – Тияна Богичевич «In too deep»
Австрия – Натан Трент «Running on air»
Македония – Яна Бурческа «Dance alone»
Мальта – Клаудия Фаниелло «Breathlessly»
Румыния – Илинка и Алекс Флореа «Yodel it»
Нидерланды – O3GNE «Lights and shadows»
Венгрия – Йоци Папай «Origo»
Дания – Аня Ниссен «Where I am»
Ирландия – Брендан Мюррей «Dying to try»
Сан-Марино – Валентина Монетта и Джимми Вильсон «Spirit of the night»
Хорватия – Жак Худек «My friend»
Норвегия – Jowst и Александер Вальдманн «Grab the moment»
Швейцария – Тимебель «Apollo»
Белоруссия – Naviband «Historyja Majho Zyccia»
Болгария – Кристиан Костов «Beautiful mess»
Литва – Fusedmark «Rain of revolution»
Эстония – Койт Тооме и Лаура «Verona»
Израиль – Имри Зив «I feel alive»
Финал
Великобритания – Люси Джонс «Never give up on you»
Германия – Левина «Perfect life»
Испания – Манель Наварро «Do it for your lover»
Италия – Франческо Габбани «Occidentali's Karma»
Франция - Альма «Requiem»
Украина – O.Torvald «Time»