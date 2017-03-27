Все, хватит: Дженнифер Гарнер официально подала документы на развод

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Дженнифер Гарнер и Бэн Аффлек

Актеры все-таки разводятся, слухи о воссоединении пары не подтвердились

Буквально недавно Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были замечены с детьми, дочерями Вайолет, Серафиной и сыном Сэмюэлем, в Лос-Анджелесе. Инсайдеры утверждали, что Дженнифер отозвала документы о разводе и пара решила реанимировать отношения. Однако эта информация, несмотря на все попытки западных таблоидов свести пару, не подтвердилась. Спустя почти два года после объявления о разрыве дело наконец-то дошло до суда. Как утверждает источник, звезды окончательно расходятся, но они решили, что будут вместе заниматься воспитанием детей.

Как оказалось, развод Бена и Дженнифер был всего лишь вопросом времени. Знаменитости не планировали сохранять брак. Инсайдеры утверждают, что расставание супругов было неизбежным, но они смогли прийти к компромиссу касательно опеки над Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем.

«Развод Аффлека и Гарнер был всего лишь формальностью и вопросом времени, не более того. Они сто процентов будут заниматься совместным воспитанием детей. И это, пожалуй, самое здравое решение, которое они вообще могли принять. Ничто не могло быть лучше этого»,— утверждает источник.





Инсайдер также сообщил западным изданиям, что звезды окончательно убедились в том, что им больше не стоит быть вместе. Весь бракоразводный процесс, как отмечается, протекает без лишних скандалов и разбирательств. Аффлек и Гарнер прекрасно понимают, что детям будет нелегко перенести расставание родителей, но актеры делают все возможное, чтобы это прошло более-менее безболезненно для них. По этой самой причине семья иногда собирается вместе и устраивает прогулки.

«После долгих раздумий, мы оба пришли к выводу, что нам следует разойтись. Мы с уважением и любовью относимся друг к другу, поэтому вместе будем опекать наших детей, личное пространство которых мы попросили бы не нарушать в непростое для них время», — указано в официальном заявлении актеров.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявили о своем расставании в июле 2015 года после десяти лет брака. Как сообщалось, всему виной роман актера с няней Кристин Оузунян. Интересно, что только спустя почти два года, в феврале 2017-го, стало известно, что Дженнифер заполнила все необходимые документы и официально подала на развод.



Джерело: Spletnik