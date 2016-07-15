Все серьезно: Принц Гарри познакомился с отцом Меган Маркл

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Чем закончился визит в Торонто?

Знакомство с родителями — важный момент, если пара настроена на серьезные отношения.

И, похоже, слухи о тайной помолвке Принца Гарри и Меган Маркл циркулировали в прессе не просто так: после того как монаршая бабушка одобрила роман внука, влюбленные отправились с «официальным» визитом в Торонто к отцу Меган, 72-летнему Томасу Марклу. И, конечно, публика в ажиотаже гадает — уж не руки ли просить поехал член королевской семьи? Ведь по данным СМИ, до обнародования отношений Гарри уже был знаком с мистером Марклом. Притом, что ранее некоторые ее родственники высказывались о Меган весьма нелицеприятным образом, в этот раз все было по‑другому: и отец, и брат, кажется, души в ней не чают, и полностью одобряют союз. К тому же, принц их совершенно очаровал. Томас Марко-Младший поспешил поделиться своими впечатлениями от встречи с изданием Mail Online.

«У них потрясающие отношения. Он любит Мег и заботится о ней, и в эти моменты для него больше ничего не существует. Мне он кажется действительно хорошим человеком, к тому же, он был на военной службе. Похоже, что он счастлив, спокоен и будет для Мег хорошим спутником», - рассказали родственники.

В отличие от ее старшей сестры Саманты, «предупредившей» королевскую семью об «эгоистичности и самовлюбленности» Меган, брат считает ее подходящей кандидатурой на роль принцессы: «Вы не найдете более утонченной и образованной девушки, чем она. Я уверен, Меган справится с этой работой, хотя это и не работа вовсе», — гордо заявил он, разделяя мнение отца. Это ли не подтверждение серьезных планов на будущее? Что ж, надеемся, что и сам Принц Гарри думает также, и пышная свадьба со звездой «Форс-мажоров» не за горами.

Джерело: graziamagazine.ru