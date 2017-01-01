Вслед за старшими: сестра Кейт Мосс снялась для китайского Numеro

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Специально для съемки красотка примерила невесомые полупрозрачные наряды от Dior

Обложки Madame Figaro, Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, кампейны Red Valention, Calvin Klein и Bulgari – это только половина работ, где мы можем полюбоваться младшей сестрой супермодели Кейт Мосс – Лотти.

На днях юная красотка пополнила свое резюме еще одной фотосессией. Девушка стала главной героиней апрельского номера Numеro China. Несмотря на то, что Лотти в мире моды дебютировала сравнительно недавно, фотосет получился ярким. Специально для съемки красотка примерила невесомые полупрозрачные наряды от Dior, которые Мария Грация Кьюри украсила деликатной ручной вышивкой.

Красочную съемку в глянце дополнили откровенным интервью с Лотти, в котором она говорила о мире моды, и все, что с ним связано. На вопрос интервьюера про карьеру модели, девушка честно призналась, что это решение было спонтанным.

«Агент модельного агенства заметил меня, когда я была на свадьбе своей сестры. Они спросили меня, хочу ли я попасть в эту отрасль. Мне показалось это предложение хорошей идеей. Но до этого я никогда не думала о карьере модели, это был случайный выбор. Но после своего дебюта, я осознала, что это действительно очень мне нравится», – поделилась Лотти.

Девушка также призналась, что своей ролевой моделью она считает свою старшую сестру Кейт, однако всячески старается не потерять свою самобытность.

«Конечно, я очень восхищаюсь ею, она отличная модель, но я бы не сказала, что я хочу быть на кого-то похожей. Я самобытна. И свою самобытность я хочу проявить в фотосессиях и интервью», – рассказала модель.