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    Шоу-біз

    Выдающиеся личности, которые ушли из жизни в 2016 году

    • Сьогодні, 09:38
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    Нынешний год близится к своему завершению. К сожалению, в этот период ушло из жизни немало знаменитостей, за что високосный 2016-й уже успели назвать «черным годом».

    В этом обзоре представлены известные личности, оставившие заметный след в истории музыки, кинематографа, спорта.

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    Дэвид Боуи считается культовой фигурой в рок-музыке. Его творчество оказало влияние на стиль многих исполнителей. Последние полтора года Боуи боролся с раком печени, перенес шесть инфарктов. Он скончался 10 января 2016 года, через два дня после своего 69-летия.
    «Обворожительный мерзавец» - именно так говорили об Алане Рикмане, за которым закрепилось амплуа отрицательного героя на киноэкране. Нынешнему поколению актер был известен по роли профессора зельеварения Северуса Спейпа из серии фильмов о Гарри Поттере. Алан Рикман неожиданно ушел из жизни 14 января 2016 года. Эта новость буквально повергла в шок всех его поклонников.
    Александра Завьялова известна советскому зрителю по ролям в таких кинолентах, как «Тени исчезают в полдень», «Алешкина любовь», «Фро». После 1971 года актрису перестали снимать, несмотря на невероятную популярность. Это вылилось для нее в глубокую депрессию, которая повлекла за собой пребывание в психбольнице. 3 февраля 2016 года актрисы не стало. Александра Семеновна скончалась не от старости. К ее гибели оказался причастен сын Петр, страдающий алкоголизмом.
    Наталья Крачковская была невероятно харизматичной актрисой. На ее счету огромное количество ролей в советских и российских кинолентах. Наталья Леонидовна попала в больницу 28 февраля 2016 года с инфарктом миокарда. 3 марта актрисы не стало.
    Американского музыканта Принса называли главным конкурентом Майкла Джексона. Его карьера длилась почти 40 лет. По всему миру продано более 100 миллионов копий альбомов исполнителя. 21 апреля 2016 года тело музыканта нашли в лифте. Музыкант сделал себе смертельную инъекцию мощным анальгетиком фентанилом, который он использовал для снятия болей в тазобедренном суставе.
    За свою профессиональную карьеру Мохаммед Али провел 61 поединок, 56 из которых завершились победой боксера. В 1984 году спортсмену поставили диагноз: болезнь Паркинсона, которая сделала невозможными его дальнейшие выступления на ринге. Мохаммеда Али не стало на 75-м году жизни 3 июня 2016 года. До последнего своего дня бывший спортсмен занимался благотворительностью.
    Людмила Иванова снялась в нескольких десятках фильмов, но более всего зрителям запомнился образ общественницы Шурочки в ее исполнении в киноленте «Служебный роман» Эльдара Рязанова. 7 октября 2016 года актриса ушла из жизни на 84-м году жизни. Проститься с ней приходили не только коллеги и поклонники, но и бывшие студенты, ведь Людмила Иванова была также профессором Славянской академии гуманитарных наук.
    Олег Попов был невероятно талантливым артистом, который до самого последнего вздоха веселил публику. Олег Константинович находился на гастролях в Ростове-на-Дону, когда ему стало плохо. Его не стало 2 ноября 2016 года в гостинице цирка. Клоуну было 86 лет.
    Выдающиеся личности, которые ушли из жизни в 2016 году

    Конечно же, это далеко неполный список известных личностей, ушедших в 2016 году. Выдающийся актер Владимир Зельдин скончался 31 октября. Актер, которому был 101 год, призывал всех не бояться старости, а его выражения стали настоящими афоризмами. 

    Джерело: Культурология

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