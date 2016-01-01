Выдающиеся личности, которые ушли из жизни в 2016 году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нынешний год близится к своему завершению. К сожалению, в этот период ушло из жизни немало знаменитостей, за что високосный 2016-й уже успели назвать «черным годом».

В этом обзоре представлены известные личности, оставившие заметный след в истории музыки, кинематографа, спорта.

Конечно же, это далеко неполный список известных личностей, ушедших в 2016 году. Выдающийся актер Владимир Зельдин скончался 31 октября. Актер, которому был 101 год , призывал всех не бояться старости, а его выражения стали настоящими афоризмами.

Джерело: Культурология