Вышел трейлер нового фильма автора «Залечь на дно в Брюгге» и «Семи психопатов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В главной роли — Фрэнсис Макдорманд, известная по ролям в фильме «Фарго» и «После прочтения сжечь».

В Сети появился трейлер нового фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» британского режиссера Мартина Макдонаха, известного по лентам «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов».

Точная даты премьеры пока неизвестна, но ожидается, что она состоится уже в этом году.

В фильме рассказывается история женщины, которая решила бороться с местной полицией, отказавшейся расследовать убийство ее дочери. В картине в числе прочих снялись Вуди Харрельсон, Фрэнсис Макдорманд, Питер Динклэйдж, Сэм Рокуэлл и Эбби Корниш.

Джерело: Bird In Flight