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    Вышел трейлер нового фильма автора «Залечь на дно в Брюгге» и «Семи психопатов»

    • Сьогодні, 17:01
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    В главной роли — Фрэнсис Макдорманд, известная по ролям в фильме «Фарго» и «После прочтения сжечь».

    В Сети появился трейлер нового фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» британского режиссера Мартина Макдонаха, известного по лентам «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов».

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    Точная даты премьеры пока неизвестна, но ожидается, что она состоится уже в этом году.

    В фильме рассказывается история женщины, которая решила бороться с местной полицией, отказавшейся расследовать убийство ее дочери. В картине в числе прочих снялись Вуди Харрельсон, Фрэнсис Макдорманд, Питер Динклэйдж, Сэм Рокуэлл и Эбби Корниш.

    Джерело: Bird In Flight

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