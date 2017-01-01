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    Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино

    • Сьогодні, 08:08
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    Недавно Кристен Стюарт признавалась, что носит утягивающее белье (хотя и не стесняется этого).

    Однако, новая фотосессия актрисы показывает, что утягивать звезде саги «Сумерки» нечего.

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    И от старого образа полумертвой Беллы не осталось и следа: в объективе Марио Тестино для журнала V («V magazine») мы видим яркую девушку, которая любит эпатировать.

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    Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино
    Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино
    Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино
    Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино
    Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино
    Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино

    Тема съемки «свободный дух», но она не только про свободу творчества на страницах журнала. В моду возвращаются 90-е с широкими плечами и яркими лосинами, а с ними и дух бунтарства. Кроме того, сама Стюарт — воплощение свободы. Актриса открыто говорит и даже шутит о своей гомосексуальности.

    Джерело: graziamagazine.ru

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