Выйти из сумерек: Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии Марио Тестино



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавно Кристен Стюарт признавалась, что носит утягивающее белье (хотя и не стесняется этого).

Однако, новая фотосессия актрисы показывает, что утягивать звезде саги «Сумерки» нечего.

И от старого образа полумертвой Беллы не осталось и следа: в объективе Марио Тестино для журнала V («V magazine») мы видим яркую девушку, которая любит эпатировать.

Тема съемки «свободный дух», но она не только про свободу творчества на страницах журнала. В моду возвращаются 90-е с широкими плечами и яркими лосинами, а с ними и дух бунтарства. Кроме того, сама Стюарт — воплощение свободы. Актриса открыто говорит и даже шутит о своей гомосексуальности.

Джерело: graziamagazine.ru