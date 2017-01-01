Взлеты, падения, скандалы: музыкальная история Украины на «Евровидении»

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O.Torvald на «Евровидении-2017»





Все выступления украинцев на главном музыкальном конкурсе Европы

Две победы, многократные попадания в первую десятку, скандалы и запоминающиеся конкурсанты – такова история Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение». В этом году нашу страну представляли рокеры из Киева, группа O.Torvald. Группа существует уже более 10 лет, за это время ребята объездили самые громкие фестивали Украины, а в прошлом году провели всеукраинский тур в поддержку альбома "#нашілюдивсюди".Несмотря на 24-е место, музыканты «взорвали» арену МВЦ своим выступлением и запомнились украинским зрителям. «Скотч» решил вспомнить всех украинцев, которые представляли нашу страну на европейском конкурсе.

2003 год. Александр Пономарев

«Первый блин не комом» – так одной фразой можно было бы описать выступление Александра Пономарева на «Евровидении-2003». На тот момент Заслуженный артист Украины выступил на европейском конкурсе в Риге с песней Hasta la Vista и занял 14-е место, набрав 30 баллов. Результат довольно неплохой, хотя многие фаны шоу и музыкальные критики и сочли номер «серебряного голоса Украины» провинциальным.

Интересно, что перед конкурсом Пономарев рассказывал, что при подготовке песни ему помогали высшие силы. Как позже признался артист, незадолго до конкурса израильская ясновидящая предсказала ему победу. В Латвии Александра поддерживали братья Кличко и Филипп Киркоров.

Выступление на «Евровидении» позитивно сказалось на имидже артиста – Пономарев после возвращения домой снялся в кино, записал еще пару альбомов и выпустил несколько синглов, а в 2006 году ему присвоили звание Народного артиста Украины. В последнее время певец не так часто выступает, зато «светится» на ТВ – Александра хорошо помнят в качестве тренера шоу «Голос країни».

2004 год, Руслана

Руслана – отличный пример того, как резко может вырасти популярность артиста после победы на «Евровидении». В 2004 году певица отправилась в Стамбул с хитом Wild Dances и получила целых 280 баллов за выступление, чем удивила не только Европу, но, в первую очередь, украинцев. Все страны удостоили Руслану баллами, за исключением Швейцарии.

Путь к славе и победе для Русланы был тернист – деньги для участия в конкурсе певица искала сама. По словам звезды, в свое выступление она вложила все, что имела, и даже отправила собственную квартиру под залог. Результат того, однозначно, стоил.

Кстати в 2006 году песня Wild Dances была признана немецким телевидением как «Лучшая песня Евровидения», а видео выступления входит в 10-ку самых популярных роликов «Евровидения» на Youtube.

Интересно, что на песню был снят видеоклип, показанный по MTV Россия. Программа «12 злобных зрителей» признала его худшим клипом недели. Однако это совершенно не мешало Руслане идти к своей цели, она не комментировала колкие упреки в свой адрес.

После участия в конкурсе Руслана получила звание Народной артистки Украины и всенародную любовь. Певица не остановилась на достигнутом, сейчас в ее творческом багаже 10 студийных альбомов, 5 DVD, более 20 видеоклипов.

2005 год, «Гринджолы»

На волне «Оранжевой революции» 2004 года ивано-франковская группа «Гринджолы» решила попытать своей удачи на главном европейском конкурсе. Хит «Разом нас багато» в Украине в те времена не знал разве что совсем аполитичный человек, а таких людей было крайне мало. Европейцев бравая патриотичная песня-протест не покорила, украинцы получили 19-е место.

После «Евровидения» группа подписала контракт с украинским лейблом и записала два альбома, но слава коллектива заметно поутихла. С 2010 года группа фактически существует только в лице ее лидера Романа Калына, который продолжает периодически исполнять песни группы, а также записывать новые композиции.

2006 год, Тина Кароль

Зажигательный хит Show me your love красотки Тины Кароль на «Евровидении» в Афинах получила 145 баллов и седьмое место.

На конкурсе Тина удивляла не только своим номером – на пресс-концеренции перед журналистами танцевала на столе, а на вечеринке продала свой наряд, в котором выступала на «Новой волне». Наряд купил поляк на 200 долларов.

Певица после конкурса жалела об участии в нем, утверждала, что ничего ценного он ей не принес. «Конечно, я надеялась на победу, но в глубине души рада, что проиграла. Если бы победила, это было бы для меня уж очень сладко, а так я получила от судьбы укольчик в одно место, чтобы был стимул расти, двигаться вперед», - так тогда комментировала Тина свое выступление.

Сейчас Тина Кароль – звезда первой величины в Украине и это далеко не из-за участия в конкурсе. Певица выпустила пять студийных альбомов, которые один за другим становились платиновыми, была в семи полноценных концертных турах по Украине. В 2017 году Тина получила звание Народная артистка Украины.

2007 год, Верка Сердючка

Хорошо известная на просторах СНГ Верка Сердючка неожиданно покорила европейцев песней Dancing Lasha Tumbai и стала одной из любимых звезд «Евровидения». Фанаты конкурса до сих пор любят Верку. Хит Андрея Данилко из-за созвучия с фразой «Раша, гудбай» не понравился россиянам, зато европейцы оценили его по достоинству – выступление украинской звезды получило 235 баллов и второе место на конкурсе.

Впоследствии травести-артист Данилко получил в 2008 году звание Народный артист Украины. За свою творческую жизнь Андрей выпустил 12 альбомов и дал уйму концертов, но вот уже четыре года практически не выступает. Во многом, это связано с непростой ситуацией в стране. Буквально на днях Андрей Данилко ошарашил своих фанов новостью о том, что отправляется в прощальное турне и завершает артистическую жизнь.

2008, Ани Лорак

Нынче опальная в Украине поп-дива Ани Лорак в 2008 году была на пике популярности в родной стране. Украиноязычная артистка отправилась покорять Европу с песней Shady Lady, написанной Филиппом Киркоровым. Кстати, российский артист и продюсировал выступление певицы на конкурсе в Белграде. Лорак набрала 230 баллов и получила второе место, уступив победу конкурсанту от России Диме Билану.

Музыкальный конкурс прибавил популярности артистке на родине и сделал ее известной в Европе. Второе место поспособствовало тому, что тогдашний президент Украины Виктор Ющенко присвоил артистке звание Народной.

В последнее время вектор музыкальной карьеры певицы резко изменился – артистка в условиях фактической войны России с Украиной, продолжает активно выступать в РФ, чем снискала плохую славу на Родине.

2009, Светлана Лобода

Еще одна нынче скандальная певица в Украине Светлана Лобода в 2009 году представляла Украину на европейском конкурсе в Москве. Светлана наделала шуму своим выступлением – танцевала вокруг шеста для стриптиза и демонстрировала другие причудливые и невероятные декорации. Впечатлила зрителей также подтанцовка Лободы – накачанные парни одетые в стилизованные костюмы гладиаторов. Но песня Be My Valentine! Светланы получила всего лишь 76 баллов и 12 место.

Заслуги Лободы через пару лет отметил президент Янукович, который присвоил ей звание Заслуженной.

В настоящее время Лобода также, как и Ани Лорак, часто выступает в России и получает награды на российских музыкальных премиях, чем заслужила себе дурную славу в Украине.

2010, Alyosha

«Евровидение» дало толчок развитию карьеры певицы Алеши, которая до того была мало известна в Украине. Выступление артистки запомнилось скандалом вокруг песни. Алешу обвини в плагиате из-за песни To be free, а позже и вовсе жюри признали композицию несоответствующей требованиям конкурса и предложили заменить ее. Вторую песню Sweet People Алеша написала буквально за пару дней. На «Евровидении» в Осло украинка получила за свое выступление 108 баллов и 10 место.

На сегодня в арсенале Алеши три альбома, 14 клипов, два саундтрека к фильмам.

2011, Мика Ньютон

Звезда молодежной музыки Мика Ньютон с песней Angel, выполненной в Дюссельдорфе, получила для Украины 159 баллов и 4 место на конкурсе.

Мика имеет на творческом счету 5 альбомов, 15 клипов.

Сегодня об участнице «Евровидения» от Украины в 2011 году в прессе пишут мало. Известно только, что артистка переехала в США, живет в Лос-Анджелесе и занимается актерством. В немногочисленных интервью певица говорит, что готова вернуться к концертной деятельности.

2012, Гайтана

Жемчужина украинской сцены Гайтана отправилась в Баку в 2012 году на музыкальный конкурс с песней Be My Guest. Несмотря на яркое выстпулени артистка заработала только 65 баллов и получила 15-е место.

Впрочем, участие в «Евровидении» положительно сказалось на ее карьере - после конкурса она стала востребованнее.

Отметим, что с 2013 года Гайтана уехала жить и работать в Лондон, а в 2015 году она даже сменила сценическое имя и стала Essami. Путешествовала в Конго к своему отцу и не так давно возвратилась в Украину. В 2016 году выпустила клин на новую песню. Сейчас Гайтана ждет своего первенца.

2013, Злата Огневич

Украинку Злату Огневич на «Евровидении» в Швеции назвали одной из самых красивых конкурсанток. Но вовсе не это обстоятельство, а красивый голос певицы и сильная песня помогли Злате получить 214 баллов и 3-е место в конкурсе.

Номер, который представила украинка, был ярким и зрелищным. Согласно постановке, великан Игорь Вовковинский вынес Злату на руках и поставил на платформу-камень, где певица находилась во время всего выступления.

После конкурса певица решила попробовать себя еще и в политике, и стала народным депутатом, правда, через год отказалась от мандата.

Сейчас Огневич вернулась к истокам и активно продолжает музыкальную карьеру, что, очевидно, у нее получается лучше, чем политическая деятельность.

2014, Мария Яремчук

Дочь легендарного украинского певца Назария Яремчука Мария представляла Украину на музыкальном конкурсе в мятежный для страны 2014-й год. Выступление Марии в Копенгагене не поразило ни одну страну на 12 баллов. Однако в итоге ее песня Tick-Tock набрала 113 баллов и певица взяла 6 место.

«Моя песня о времени, которое уходит у нас на поиски настоящей любви, – рассказывала Мария. – Жизнь проходит невероятно быстро, а любовь в ней случается абсолютно неожиданно».

После конкурса девушка продолжила музыкальную карьеру. На сегодня на счету певицы 8 синглов и 8 клипов, два из которых сняты известным украинским клипмейкером Аланом Бадоевым.

2016, Джамала

Из-за политической ситуации в стране, в 2015 году Украина воздержалась от участия в конкурсе.

Но уже следующий год ознаменовался для Украины второй победой на «Евровидении», которую принесла стране певица с сильнейшим голосом Джамала. Артистка наравне с другими прошла Национальный отбор и выборола право представлять Украину на конкурсе. Песня «1944» об истории крымско-татарского народа покорила не только украинцев, но и всю Европу. Джамала вернулась из Стокгольма с ошеломляющей победой.

«Это был самый сложный период в моей жизни. Репетиции начинались с утра и заканчивались поздно ночью. Я приходила домой в час-два ночи. Кроме того, у меня было много интервью. В какой-то момент я даже начала переживать, что из-за усталости и непрерывного разговора, мой голос сядет, и я не смогу петь», – рассказывала Джамала.

В ночь на 15 мая в финале «Евровидения» Джамала одержала победу, набрав рекордные 534 балла. После конкурса Президент Петр Порошенко присвоил певице звание Народный артист Украины.

Кстати видео выступления певицы также вошло, как и выступление Русланы, в Топ-10 самых популярных роликов «Евровидения» на Youtube и заняло по популярности 7-е место.

После победы на конкурсе, Джамала стала звездой первой величины в Украине. Артистка в том же году презентовала новый альбом, а также стала звездным тренером шоу «Голос країни».