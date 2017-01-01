«Я чувствую эту симпатию»: Тина Кароль прокомментировала свои отношения с Кириллом Дыцевичем

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Певица Тина Кароль призналась, что между ней и молодым белорусским актером Кириллом Дыцевичем существует симпатия

«Симпатия есть. Я чувствую эту симпатию от него и неоднократно слышала о ней» - c легким смущением рассказала артистка программе «Свiтське життя».

Напомним, что в марте 2017, на презентации сериала «Хороший парень» Тина Кароль, как исполнительница главного саундтрека «Я не перестану», впервые встретила молодого актера, сыгравшего главную роль в этом проекте. Красавчик Кирилл Дыцевич, который к тому же является обладателем титула Мистер Белорусь, подарил артистке изысканный букет белых роз и с улыбкой рассказывал о радости знакомства с ней. На этом знаки внимания от актера не закончились, в следующий раз уже в прямом эфире «Голоса страны 7», где Тина Кароль приняла участие в качестве звездного тренера, Дыцевич подарил украинской исполнительнице еще один шикарный букет.

В своем интервью певица отметила также и личные качества молодого человека: «Очень вежливый и учтивый. Если девушки засматриваются на него, то он достоин этого, правда».