Яблочки от яблони : В сети появились фото повзрослевших дочерей Моники Беллуччи

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Фотографии дочерей знаменитой актрисы Моники Беллуччи и ее бывшего супруга Венсана Касселя облетели соцсети. Поклонники пары в восторге от обаяния этих милых девочек

Детей Моники Беллуччи и Венсана Касселя не часто публикуют в заголовках светской прессы. Причиной тому, бережное отношение бывших супругов к своей личной жизни, а тем более к жизни своих дочек. Младшей - Леони Кассель всего 6 лет, а 12-летняя Дева уже догоняет свою звездную маму и становится невероятной красавицей. Впрочем, незаурядная внешность у сестер не только от знаменитой актрисы, отец девочек Венсан Кассель считается одним из самых харизматичных актеров французского кинематографа.

После развода актерской четы в 2013 году, Леони и Дева живут с Беллуччи в Италии. Сестры часто видятся со своим отцом, который, судя по теплым семейным фотографиям, их просто обожает.

На снимке, опубликованном неугомонными папарацци, юная Деви заметно выросла и похорошела. Поклонники звездной пары в восторге от повзрослевшей девочки, которая уже, к слову, на фото выше самой Беллуччи. Учитывая то, что рост знаменитой актрисы 171 см, то Деви Кассель, видимо, пошла в высокого красавца отца, чей рост 187 см. Несмотря на это, чертами лица девочка похожа на Монику Беллуччи и имеет все перспективы в будущем стать новым эталоном женственности и красоты под стать знаменитой маме.

Снимки из социальной сети Instagram опубликовали на новостном сайте Обозреватель.

Младшая Леони просто умиляет поклонников своей детской непосредственностью и обаянием, ничем не уступая сестре.

Напомним, что Моника Беллуччи призналась в том, что использует фотошоп.