  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Яблочко от яблони: дочери Сильвестра Сталлоне снялись в модной рекламной кампании

    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка
    Сильвестр Сталлоне с дочерьми
    Сильвестр Сталлоне с дочерьми

    Знаменитый актер остался в восторге от модельного опыта дочерей

    Популярность дочерей Сильвестра Сталлоне растет: 20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлетт после церемонии «Золотого глобуса», где девушки сопровождали победителей на сцене и провожали за кулисы, обратили на себя внимание дизайнеров.

     Австралийский аксессуарный бренд Daily Edited сделал дочерей актера центральными героинями новой рекламной кампании.

    На первых снимках три девушки вместе позируют с компактными сумками в руках. 70-летний Сильвестр Сталлоне видел своими глазами, как проходила съемка в Лос-Анджелесе, хлопал в ладоши и подбадривал дочерей комплиментами.

    Девушки в рекламной кампании Daily Edited
    Девушки в рекламной кампании Daily Edited

    «Вулканическая, разрушительная рекламная кампания»,– такими словами он описал крупный рекламный дебют Софии, Систин и Скарлетт.

    Стоит сказать, что ранее девушки выходили не только на сцену «Золотого глобуса», но и могут похвастаться участием в модном шоу Dolce&Gabbana вместе с другими юными представителями знаменитых фамилий.

    Дочери Сильвестра Сталонне в рекламной кампании Daily Edited
    Дочери Сильвестра Сталонне в рекламной кампании Daily Edited

    «С ними (дочерьми – прим.ред.) никогда не бывает тихо. Карнавал всегда в городе»,– рассказал о характерах дочерей отец.

    Начинающие модели признавались журналистам, что отец искренне переживает за них.

    «Папа посоветовал мне говорить громко и ясно, а также иметь хорошую осанку и не падать во время дефиле. Чтобы не произошло конфуза, он ежедневно заставлял меня тренироваться на каблуках»,– рассказала 14-летняя Скарлетт после церемонии «Золотого глобуса».


     

    Читайте також
    знаменитости мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ