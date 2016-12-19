Яблочко от яблони: дочери Сильвестра Сталлоне снялись в модной рекламной кампании

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Сильвестр Сталлоне с дочерьми

Знаменитый актер остался в восторге от модельного опыта дочерей

Популярность дочерей Сильвестра Сталлоне растет: 20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлетт после церемонии «Золотого глобуса», где девушки сопровождали победителей на сцене и провожали за кулисы, обратили на себя внимание дизайнеров.

Австралийский аксессуарный бренд Daily Edited сделал дочерей актера центральными героинями новой рекламной кампании.

На первых снимках три девушки вместе позируют с компактными сумками в руках. 70-летний Сильвестр Сталлоне видел своими глазами, как проходила съемка в Лос-Анджелесе, хлопал в ладоши и подбадривал дочерей комплиментами.

Девушки в рекламной кампании Daily Edited

«Вулканическая, разрушительная рекламная кампания»,– такими словами он описал крупный рекламный дебют Софии, Систин и Скарлетт.

Стоит сказать, что ранее девушки выходили не только на сцену «Золотого глобуса», но и могут похвастаться участием в модном шоу Dolce&Gabbana вместе с другими юными представителями знаменитых фамилий.

Дочери Сильвестра Сталонне в рекламной кампании Daily Edited

«С ними (дочерьми – прим.ред.) никогда не бывает тихо. Карнавал всегда в городе»,– рассказал о характерах дочерей отец.

Начинающие модели признавались журналистам, что отец искренне переживает за них.

«Папа посоветовал мне говорить громко и ясно, а также иметь хорошую осанку и не падать во время дефиле. Чтобы не произошло конфуза, он ежедневно заставлял меня тренироваться на каблуках»,– рассказала 14-летняя Скарлетт после церемонии «Золотого глобуса».



