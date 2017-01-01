Яма рассказал, как назвал своего сына

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Хореограф после долгого перерыва поделился подробностями личной жизни

Хореограф Влад Яма впервые поделился подробностями своей свадьбы, которая состоялась еще в 2015-м году, и рассекретил имя первенца.

Разговорить таинственного танцора удалось Екатерине Осадчей в «Светской жизни».

До сих пор Яма никак не комментировал свой брак и рождение ребенка. И вот наконец решился.

«Действительно, было много секретов, но надоело все это держать в себе, и только тебе признаюсь - да, свадьба была», - сказал Влад ведущей.

«Это был частный мероприятие на 50 человек на корабле на Днепре, мы отплыли, чтобы нас никто не видел», - сообщил хореограф.

«У нас есть сын, его зовут Леон. Ему 15 месяцев», - разоткровенничался Яма.

Влад признался, что решение жениться вынашивал не один год.

«Я очень долго думал, я считаю, что слишком долго, и хочу поблагодарить Лилю, она меня терпела. Решил для себя, что хочу быть с этим человеком, и на всю жизнь. Понял, что обратного пути нет, нужно двигаться вперед», - поделился он.

Сыну Влада и Лилианы уже чуть больше года. По словам счастливого отца, с 9-ти месяцев малыш в манеже уже начал приседать под музыку.

На вопрос, как его изменило отцовство, Яма отметил: «Это очень круто, я могу записать себе в графу достижения самое главное. Тем более, это сын. Все, как я хотел, как мы мечтали».

Напомним, о женитьбе Ямы стало известно еще в сентябре 2015 года. Тогда же появились слухи о беременности его возлюбленной.