Юлия Тимошенко рассказала, чем внучка похожа на нее

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Фото: facebook.com/yuriy.doroshenko Крестины внучки Юлии Тимошенко

Лидер партии «Батькивщіна» уверена, что внучка унаследует ее сильный характер

Юлия Тимошенко рассказала, что ее внучка Ева похожа на нее характером. Об этом она сообщила во время своего интервью «ТСН».

По словам Тимошенко, она уверена, что Ева будет похожа на нее характером. «Но я точно знаю, что характер у нее будет такой, как у всех женщин в нашей семье. У нас вообще в семье рождаются только женщины, у нас не рождаются мужчины. У нас такая женская семья, Ева продолжила эту традицию. У моей мамы очень сильный характер, у моей бабушки - очень был сильный характер», - отметила Тимошенко.

По словам политика, к сожалению, она не очень хорошая бабушка, так как мало времени уделяет внучке. «Но бабушка я не очень ... Потому что я не так часто бываю рядом, как это нужно. На самом деле очень мало времени. Мне хотелось бы більше уделять времени моей семье и моей Еве. Она фантастическая!», - добавила Тимошенко.

Отметим, что в конце сентября пришлого года экс-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко окрестила свою трехмесячную внучку во Владимирском соборе в центре Киева.

Во время церемонии на месте крестных находилась сама глава «Батькивщины», которая, к слову, может быть крестной матерью своей внучки, а также заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков — в качестве крестного отца. За ними столи счастливые родители Евы-Марии — Евгения Тимошенко и ее супруг Артур Чечеткин, а также муж Юлии Тимошенко — Александр.

Напомним, долгожданную внучку Юлии Тимошенко 28 июня родила ее единственная дочь Евгения Тимошенко.

Девушка долгое время была замужем за британским рок-музыкантом и предпринимателем Шоном Карром, однако за 7 лет брака детей у пары так и не появилось. По информации СМИ, девушка долго лечилась от бесплодия, и супруги даже намеревались усыновить ребенка.

В 2014 году Тимошенко-младшая вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Артура Чечеткина. Они отгуляли помпезную свадьбу в Киеве на НСК «Олимпийский». На торжество приехали около 200 гостей, среди которых был ряд известных политиков и общественных деятелей.