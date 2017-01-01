Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
- Сьогодні, 13:40
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Николь Кидман в картине появляется в роли учительницы по вокалу, а юная Эль Фенниг играет ее ученицу
В Каннах состоялась премьера картины How To Talk To Girls At Parties
Перед фотографами позировали исполнительницы главных ролей фильма: Николь Кидман и 19-летняя Эль Фенниг.
На красной дорожке Palais des Festivals молодая Эль появилась в платье из тюля.
Ранее Эль Фенниг отдавала предпочтение таким брендам, как Prada, Miu Miu, Vivienne Westwood и Temperley.
Однако, на этот раз она выбрала Gucci из новой коллекции с апплекацией 3D.
Николь Кидман в картине появляется в роли учительницы по вокалу, а юная Эль Фенниг играет ее ученицу.
Джерело: Gazeta.ua