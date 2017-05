Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николь Кидман в картине появляется в роли учительницы по вокалу, а юная Эль Фенниг играет ее ученицу

В Каннах состоялась премьера картины How To Talk To Girls At Parties

Перед фотографами позировали исполнительницы главных ролей фильма: Николь Кидман и 19-летняя Эль Фенниг.

На красной дорожке Palais des Festivals молодая Эль появилась в платье из тюля.

Ранее Эль Фенниг отдавала предпочтение таким брендам, как Prada, Miu Miu, Vivienne Westwood и Temperley.

Однако, на этот раз она выбрала Gucci из новой коллекции с апплекацией 3D.

Николь Кидман в картине появляется в роли учительницы по вокалу, а юная Эль Фенниг играет ее ученицу.

Джерело: Gazeta.ua