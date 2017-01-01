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    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман

    • Сьогодні, 13:40
    • Розсилка

    Николь Кидман в картине появляется в роли учительницы по вокалу, а юная Эль Фенниг играет ее ученицу

    В Каннах состоялась премьера картины How To Talk To Girls At Parties

    Перед фотографами позировали исполнительницы главных ролей фильма: Николь Кидман и 19-летняя Эль Фенниг.

    На красной дорожке Palais des Festivals молодая Эль появилась в платье из тюля.

    Ранее Эль Фенниг отдавала предпочтение таким брендам, как Prada, Miu Miu, Vivienne Westwood и Temperley.

    Однако, на этот раз она выбрала Gucci из новой коллекции с апплекацией 3D.

    Николь Кидман в картине появляется в роли учительницы по вокалу, а юная Эль Фенниг играет ее ученицу.

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    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман
    Учительница и ученица. Юная Эль Фенниг в соблазнительном платье затмила Николь Кидман

    Джерело: Gazeta.ua

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