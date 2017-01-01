Юная украинка стала лицом известного бренда одежды

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Украинская модель Женя Мигович снялась в фотосессии для рекламы коллекции одежды Vera Wang.

Автором съемки стал культовый французский фотограф Патрик Демаршелье. Юная модель из Киева предстала на черно-белых кадрах в образах из новой коллекции сезона весна-лето 2017.

Кроме Мигович в кампейне снялись другие молодые модели - Анна Соренсен, Эстель Чен, Лиза Останина и Луизана Гонсалес. Позируют девушки Демаршелье на однотонном сером фоне, благодаря которому их сложноскроенные монохромные наряды выглядят еще эффектнее.

Это не первая серьезная работа Женя Мигович в fashion-мире. Девушка уже участвовала в модных шоу ведущих мировых дизайнеров на Неделе высокой Моды в Париже.