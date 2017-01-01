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    Юная украинка стала лицом известного бренда одежды

    • Сьогодні, 09:01
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    Украинская модель Женя Мигович снялась в фотосессии для рекламы коллекции одежды Vera Wang.

    Автором съемки стал культовый французский фотограф Патрик Демаршелье. Юная модель из Киева предстала на черно-белых кадрах в образах из новой коллекции сезона весна-лето 2017.

    Кроме Мигович в кампейне снялись другие молодые модели - Анна Соренсен, Эстель Чен, Лиза Останина и Луизана Гонсалес. Позируют девушки Демаршелье на однотонном сером фоне, благодаря которому их сложноскроенные монохромные наряды выглядят еще эффектнее. 

    Это не первая серьезная работа Женя Мигович в fashion-мире. Девушка уже участвовала в модных шоу ведущих мировых дизайнеров на Неделе высокой Моды в Париже. 

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    Юная украинка стала лицом известного бренда одежды
    Юная украинка стала лицом известного бренда одежды
    Юная украинка стала лицом известного бренда одежды
    Юная украинка стала лицом известного бренда одежды
    Юная украинка стала лицом известного бренда одежды

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