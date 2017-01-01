Молодого Дамблдора сыграет Джуд Лоу

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Джуд Лоу

Второй фильм покажет Дамблдора задолго до того, как он стал директором магической школы

Актер Джуд Лоу сыграет директора магической школы Хогвартса Альбуса Дамблдора во второй части фильма из мира Гарри Поттера «Фантастические звери и где их искать». Об этом сообщает сайт Pottermore.

Второй фильм покажет Дамблдора задолго до того, как он стал директором магической школы, где он – современник темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, которого сыграл в фильме актер Джонни Депп.

Режиссер Дэвид Йейтс сказал, что Джуд Лоу – феноменально талантливый актер и он с нетерпением ждет возможности поработать с ним.

Всего планируется пять фильмов из волшебного мира «Фантастических зверей». Одновременно с выходом каждой части будет происходить продажа книги-сценария. Ожидается, что премьера продолжения «Фантастических зверей и где их искать» состоится осенью 2018 года.

Напомним, что ранее английская писательница Джоан Роулинг намекнула на сюжет спин-оффа «Гарри Поттера». Действие фильмов «Фантастические звери и где их искать» будет разворачиваться с 1926 по 1945 год.