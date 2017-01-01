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    Юрий Горбунов показал маленького сына

    • Сьогодні, 18:01
    • Розсилка

    Известный ведущий Юрий Горбунов опубликовал в своем Instagram фото с прогулки со своим маленьким сыном.

    «Сладкие моменты», – прокомментировал снимок украинский телеведущий Юрий Горбунов.

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    Поклонники Горбунова отметили, что ведущему очень идет отцовство.

    Напомним, что украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов назвали сына древним именем Иван. В переводе с иврита оно означает «благодать Божия», «Бог помиловал», «Бог да будет милостлив». 


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    Влюбленные долго скрывали свой роман. Как оказалось, их любовная история началась около двух лет назад на съемочной площадке проекта «Голос.Діти-2».

    «Первая симпатия возникла на телевизионной площадке. Но так как проект снимается время от времени и между съемками (от «слепых прослушиваний» до прямых эфиров) проходят месяцы, то в эти периоды мы с Юрой стали созваниваться, даже на ужины иногда ходили вместе. В общем, стало очевидно, что это уже не просто рабочие дружеские отношения», – рассказала Катя Осадчая.

    Напомним, что известная телепара узаконила отношения накануне рождения сына. 

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