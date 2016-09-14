Юрий Никитин тоскует по котлетам Ирины Билык



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ресторане одного из самых дорогих отелей Киева Ирина Билык отпраздновала свой 47-й день рождения.

Поздравить украинскую певицу пришли не только родственники и самые близкие друзья, но и экс-мужья Юрий Никитин и Дима Коляденко.

«Ирина Билык - восхитительная хозяйка, это мало кто знает, она готовит потрясающие блюда, изумительные котлеты... С таким ритмом жизни она умеет сочетать в себе артистку, королеву и абсолютно женственную, домашнюю женщину. Это редкость», - трогательно рассказал Юрий Никитин.

А эпатажный Дима Коляденко заявил, что бриллианты, золото и сапожки он уже дарил, поэтому решил преподнести артистке то, что никогда не дарил - баночку черной икры упакованную в элегантную коробочку с красным бантом.

Муж Ирины Аслан приехал из Москвы, чтобы быть в этот день рядом с любимой. Он уверен, ему досталась самая идеальная, домашняя и настоящая женщина, о которой мечтал всю жизнь.

«Все, что касается по дому, она все делает сама. Но я не понимаю, зачем она это делает, есть возможность это делать другим специально обученным людям. Но ей нравится. Сегодня она встала и приготовила борщ с утра, очень вкусный борщ. Я ей говорю: «Зачем?». «Ну вот мне хочется», - поделился муж Ирины Аслан.

Довольной осталась и сама именинница, ведь по ее словам друзья - и есть лучший подарок.А их, по словам певицы, пришло очень много.

«Я, даже, как всех приглашала, но не ожидала. Сейчас такие проблемы у всех, даже подарки, мне кажется, трудно дарить. Но все пришли и я очень довольна», - призналась Билык.