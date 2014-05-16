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    За три года семья Михаэля Шумахера потратила на его лечение 16 миллионов евро

    • Вчора, 14:45
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    Каждую неделю семья тратит 35 тысяч евро.

    Три года назад, 29 декабря 2013-го, легендарный гонщик Михаэль Шумахер получил страшную травму катаясь на лыжах.

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    С тех пор о состоянии Шуми ничего неизвестно, семья держит в секрете почти все, что происходит со спортсменом.

    Как сообщает The Mirror, на лечение Шумахера его семья уже потратила 16 миллионов евро.

     Каждая неделя лечения обходится семье в 35 тысяч евро. За это время супруга спортсмена Коринна продала дом в Норвегии и личный самолет.

    До аварии состояние Михаэля оценивалось в 590 миллионов евро. Напомним, что после падения Шумахер более полугода находился в коме.

    В сентябре 2014 года он был выписан из больницы. Затем проходил восстановление на швейцарской вилле. С тех пор в прессе не было его фото.

    Джерело: ТСН

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