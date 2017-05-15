Зачем Пенелопа Крус стала бондинкой?

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фото: East time

Знаменитую испанку не узнать – платиновые волосы, бежевая помада и загар

В Майами стартовали съемки третьего сезона «Американской истории преступлений» - новый сезон расскажет об убийстве Джанни Версаче. Роль сестры дизайнера, Донателлы Версаче, в сериале исполняет Пенелопа Крус. На первых кадрах со съемочной площадки испанскую актрису не узнать: гладкие платиновые волосы, помада нюдового оттенка и загар.

Любопытно, что роль Донателлы изначально пророчили Леди Гаге, но в итоге Райан Мерфи, создатель сериала, сделал ставку на опытную актрису Пенелопу Крус.

Фотографиями со съемок в своем инстаграмме делится и сама Пенелопа Крус - актрисе явно нравится ее «новый» цвет волос. Вероятно, Крус все-таки не решилась перекраситься в блондинку ради фильма и использует парик - новая прическа значительно длиннее ее «родных» волос.

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Май 15 2017 в 3:02 PDT

При этом актриса признается, что новый внешний образ очень помогает ей понять Донателлу, которая всегда славилась ярким стилем. Действие сериала происходит в 1997 году, когда был убит Джанни Версаче - и в кадре Пенелопа Крус одета так, как одевалась в это время сама Донателла: узкие кожаные брюки, косуха, туфли на высокой шпильке.

Компанию Пенелопе Крус в сериале составят венесуэльский актер Эдгар Рамирес (он сыграет Джанни Версаче), Даррен Крисс, которому досталась роль убийцы дизайнера, и Рики Мартин - он сыграет любовника модельера. Новый сезон, в который войдет 10 эпизодов, выйдет в 2018 году.

Джерело: vogue.ua